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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров о строительстве детсада на Шверника: "Важно сначала советоваться с жителями"

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 декабря, Дмитрий Азаров в своем instagram-аккаунте прокомментировал ситуацию со строительством детского сада на ул. Шверника.

"Полмесяца назад обратил внимание городских властей на ситуацию со строительством одного из детсадов. Речь идет об учреждении, которое собирались построить на ул. Шверника. Во время обсуждения с общественностью жители высказались против, и решение о строительстве было отменено. Аналогичная ситуация произошла с центром "Поиск", где власти все распланировали, но жители с переездом центра не согласились, в результате коллективы остались в прежнем здании. О чем это говорит? Важно сначала советоваться с жителями и только потом вместе принимать решение. Коллегам обозначил, что действовать нужно в таком порядке, а не наоборот. В работе всегда опираюсь на мнение людей и от коллег требую того же", — отметил глава региона.

Напомним, на днях жители Самары не поддержали проект благоустройства территории вокруг детского сада на Шверника. Большинство горожан высказалось против застройки зеленой зоны в границах домов № 4, 6, и 14 на Шверника и № 216, 218, 220 на Ново-Садовой.

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