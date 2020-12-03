На набережной у Маяковского спуска установлена 12-метровая ель

В рамках подготовки города к новогодним праздникам на второй очереди набережной к Маяковского спуска смонтирована елка высотой 12 метров.

"Эту елку предприятие закупило в прошлом году. Она пышная — на такую красоту ушло около 500 веток, каждую из которых предварительно нужно расправить. Завтра начнем наряжать елку игрушками. Вся работа занимает порядка трех дней", — рассказал заведующий сектором культурно-массовых и спортивных мероприятий МП "Самарская Набережная" Артемий Анисимов.

Напомним, что МП проводятся и другие работы по оформлению набережной к праздникам: ведется заливка катка, на всем протяжении территория украшается новогодними гирляндами. В общей сложности около 5 км светодиодных лампочек украсят набережную в этом году, в том числе, они подсветят детские площадки, каток, деревья.