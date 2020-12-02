В этом году в Самаре зальют 115 ледовых площадок

С приходом морозов в Самаре стартовала подготовка ледовых площадок, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сотрудники МП "Спецремстройзаланхоз" и "Самарская набережная" начали заливку катков на площади Куйбышева и набережной. Работа проходит в несколько этапов: выкладка специального полотна, не позволяющего трескаться льду, и заливка 10-сантиметрового слоя.

На набережной зальют аллею от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. На пл. Куйбышева разместят два катка: со стороны ул. Красноармейской появится хоккейная площадка с разметкой, напротив — каток для горожан. Здесь же планируется установить медиаэкран, на котором посетители увидят новогодние фильмы и мультфильмы.

Всего в городе планируется залить 115 катков, четыре из которых будут размещены в парках.