Парки Самары начали готовить к новогодним праздникам

Специалисты МАУ "Парки Самары" начали подготовку к зимнему отдыху, сообщается на сайте администрации Самары. Планируется, что в этом году, как и в прошлом, в парках города будет залито четыре катка.

В настоящее время работа осуществляется параллельно на нескольких объектах. В парке Дружбы смонтирован каркас елки, заливают каток площадью 2,4 тыс. кв. метров. По словам бригадира участка основного производства МАУ "Парки Самары" Виталия Савинова, на заливку объекта уйдет три дня и свыше 50 тыс. литров воды.

До конца недели планируется залить катки в парках Победы, 50-летия Октября и Гагарина, где будет организован самый крупный городской каток, рассказал заместитель директора МАУ "Парки Самары" Андрей Мутейкин.

Кроме того, в парке им. 50-летия Октября городские службы зальют хоккейную калду, а территорию вокруг украсят иллюминацией.

Главный новогодний символ — елка — появится в 9 парках Самары. Уже с 10 декабря на них появится работающая новогодняя иллюминация.