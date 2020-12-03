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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров рассказал о начале реконструкции набережной в Тольятти

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем instagram-аккаунте рассказал о начале реконструкции набережной в Тольятти в следующем году.

"Люди ждут набережную много лет, чтобы гулять семьями, проводить там время и просто отдохнуть от повседневной суеты. Да и какой город на Волге без набережной? К 50-летию АвтоВАЗа в Тольятти была создана программа мероприятий, куда вошла также реконструкция набережной. Как оказалось, все было только на словах, а по факту финансирования на программу не было", - возмутился глава региона.

Он отметил, что прошлая власть допустила передачу муниципальной земли набережной арендаторам, из-за чего нельзя было начать какие-либо работы.

"Необходимые средства на программу нашел, а коллегам еще с первых дней в регионе поставил задачу - вернуть набережную городу, при этом параллельно приступили к разработке проекта реконструкции. После судебных разбирательств и расторжения незаконных договоров своего добились и в 2021 году начнем реконструкцию", - написал глава региона.

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