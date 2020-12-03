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Губернатор Власть и политика

Неиспользованный "проездной" для пенсионеров перенесут на следующий месяц

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 3 декабря, в эфире канала "Россия 24" губернатор Дмитрий Азаров рассказал о принятом решении по пролонгации проездных билетов для пенсионеров.

Во время прямого эфира к главе региона обратился пенсионер из Самары, который попросил продлить действие проездных билетов.

Как известно, во время эпидемии и режима самоизоляции для людей старше 65 лет пенсионеры сидят дома, не успевая потратить все поездки по льготной сезонке. Но в конце месяца она "сгорает", и им приходится покупать новую.

"Мы понимаем, что в связи с пандемией люди старшего поколения, наши уважаемые ветераны находятся на самоизоляции и не в полной мере используют проездной билет. Решение принято, не использованный до конца проездной билет будет автоматически переноситься на следующий месяц", — сообщил губернатор.

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