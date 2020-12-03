Дмитрий Азаров: ФК "Крылья Советов" будет жить по средствам

В четверг, 3 декабря, глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире канала "Россия 24" рассказал о том, как будет реорганизована работа футбольного клуба "Крылья Советов".

"Люди ждут качественной игры, все болельщики нашего клуба мечтают, чтобы он вернулся в Высший дивизион футбола. Сегодня мы строим фактически новую команду, есть много молодых игроков и тренер, который умеет работать с ними. Команда пока играет нестабильно, но ребята бьются. Мы сейчас перестраиваем и структуру управления. Буквально в ближайшие дни пройдет собрание акционеров, будет утвержден новый состав совета директоров", — рассказал губернатор.

Он отметил, что уже поблагодарил за работу заместителя председателя правительства Александра Фетисова, который возглавлял совет директоров ФК в непростое время.

"Но сейчас ему точно не до футбола — в фокусе его внимания сейчас должна находиться система здравоохранения, а никакой не футбол", — заявил глава региона.

Как отметил губернатор, "чтобы обеспечить эффективность деятельности клуба, туда надо внедрять управленческие решения, которые сегодня действуют в эффективном бизнесе".

"Совет директоров обновится, туда войдут управленцы высочайшего уровня, в том числе представители банков. И мы будем внедрять бизнес-управление в клубе, потому что долгие годы подпитка бюджетными средствами, мне кажется, менеджмент расслабляла. До сих пор поручение по реорганизации клуба, которое я давал, не выполнено!" — сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор заявил, что в управлении клубом будет жесткий контроль финансирования. "И жить клуб будет по средствам. При этом, если команда будет показывать результат, мы точно найдем возможность ее поддержки. У нас и внебюджетная часть финансирования команды за эти годы значительно возросла. Рассчитываем, что следующий год будет переломным. У нас есть договоренности с очень крупными компаниями. Именно так, на коммерческой основе, как это и должно быть, мы будем выстраивать процесс управления клубом. И спрашивать жестко, в том числе и за спортивный результат", — резюмировал Дмитрий Азаров.