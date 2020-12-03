Александр Хинштейн: Cделаю все, чтобы не допустить ликвидации ПГУТИ

В четверг, 3 декабря, в прямом эфире самарского бюро радиостанции "Маяк" председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель Секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию, связанную с грядущей реформой по оптимизации "вузов связи" России.

Один из них — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) располагается на территории Самары и является одним из опорных. По убеждению парламентария, потеря ПГУТИ для региона — удар по всей отрасли, сообщает пресс-служба депутата.

Отметим, предложение оптимизировать вузы поступило от Федерального агентства связи (Россвязь), которое является учредителем самарского вуза, а также трех подобных высших учебных заведений в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Москве.

Все эти вузы планируют объединить с Московским техническим университетом связи и информатики.

По убеждению Александра Хинштейна, грядущая реформа — по сути, ликвидации всех отраслевых вузов страны, в том числе, и ПГУТИ.

Александр Хинштейн уверил, что держит ситуацию на личном контроле. Как председатель профильного комитета Госдумы и депутат от Самарской области он сделает все, чтобы этого не допустить. "Категорически не согласен с таким решением. В условиях развития "цифры" нужно не сокращать, а увеличивать число профильных вузов", — высказал свою позицию парламентарий.

В этот же день он переговорил на эту тему с главой региона Дмитрием Азаровым.

"Губернатор также категорически против превращения самостоятельного самарского вуза в филиал московского. Это приведет к упразднению диссертационного совета, аспирантуры и прекращению всей научной работы, а также к сокращению студентов, которых сегодня 6,6 тыс. человек. И для отрасли, и для региона это — зло", — написал депутат на своей странице в твиттере.

По словам депутата, Совет ректоров Самарской области уже проголосовал против объединения вузов связи. В любом случае — окончательное решение будет приниматься в Москве.

Стоит отметить, что в ноябре Президент страны подписал указ о ликвидации Федерального агентства связи (Россвязь). Однако еще шесть месяцев оно будет работать.