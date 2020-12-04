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Самарские расчеты С-400 "Триумф" ЦВО провели первые боевые пуски в Астраханской области после перевооружения Под Самарой военные на бронеавтомобилях отбили атаку диверсантов Самарские миротворцы вылетели в Карабах В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации Первая группа призывников из Самарской области отправилась в Волгоград

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Самарские расчеты С-400 "Триумф" ЦВО провели первые боевые пуски в Астраханской области после перевооружения

АСТРАХАНЬ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" самарского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения в середине ноября.

Расчеты С-400 "Триумф" обнаружили ракету-мишень "Кабан", имитирующую оперативно-тактическую ракету, отработали сопровождение, и на высоте более 15 километров цель была успешно уничтожена. Боевая стрельба является заключительным этапом приема на вооружение самарским зенитным ракетным полком новых систем.

Следующим этапом станет передислокация личного состава полка и ЗРС С-400 из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Самарскую область. После чего техника пройдёт обслуживание, расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в самарской зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что расчеты полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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