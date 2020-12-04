В региональном центре для одаренных детей "Вега" стартовала 39 профильная смена

В среду, 2 декабря, Самарский региональный центр для одаренных детей "Вега" принял очередную, 39-ю профильную смену талантливых ребят. Ее участники — призеры и победители олимпиад из 8-11-х классов. Прежде чем попасть сюда, школьники прошли сложный конкурсный отбор. И теперь постигают азы науки под руководством и наставничеством докторов и кандидатов наук, работают на оборудовании, которым могут похвастаться лишь научные центры и некоторые профильные вузы региона.

До 9 класса Филипп Бочаров был учеником Самарского технического лицея. Увлечение точными науками и призовое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников открыли для него двери в центр для одаренных детей "Вега", созданный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Филипп прошел конкурсный отбор и попал на профильную, двухнедельную, смену по химии. Затем — на смену по математике. Нескольких недель пребывания в "Веге" юноше хватило, чтобы понять: здесь ведется мощная подготовка, открывающая огромные перспективы для абитуриентов. Сейчас Филипп — ученик 10Б класса регионального центра "Вега".

"Мне здесь понравилось еще в то время, когда я был на профильных сменах, — рассказывает он. — Учебная программа центра очень сложная, но открывает большие возможности. Я много времени провожу в лабораториях, веду научную деятельность. Этого всего в обычной школе не дают. Например, научной деятельностью в школе заниматься невозможно — не хватает оборудования. А здесь, в одном месте, скомпоновано все, что нужно — как для обучения, так и для комфортного проживания".

Еще один 10-классник регионального центра для одаренных детей, Дмитрий Дмитриев, считает, что центр — уникальное место, подготавливающее к олимпиадам и поступлению в ведущие вузы страны: "За время обучения здесь я добился побед на различных олимпиадах высокого уровня, проводимых в МГУ, СПбГУ. Сейчас моя главная цель — победа или призерство на Всероссийской олимпиаде школьников. Постараюсь дойти до цели".

Кроме того, Дмитрий был отобран среди тысяч российских школьников для участия в международной олимпиаде.

Филипп Бочаров учится в "Веге" на постоянной основе, как и 200 других ребят — это самарцы, жители отдаленных уголков региона, ребята из других областей. Для тех, кто прибыл издалека, организован полный пансион — четырехразовое питание в столовой с современным оснащением, комфортные комнаты в общежитии, тренажерный зал.

В 2019 году глава региона Дмитрий Азаров и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" подписали соглашение, в соответствии с которым в самарском центре "Вега" начали реализовывать образовательные программы по аналогии с сочинским центром "Сириус". Глава Самарского региона лично возглавил Попечительский совет нового центра.

В рамках национального проекта "Образование", который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина, был проведен капитальный ремонт учебных корпусов. Закуплено высокотехнологичное оборудование для лабораторий, имеющееся даже не во всех профильных вузах — например, атомно-силовой микроскоп, специальный волновой резервуар, лаборатории для определения состояния почвы, воздуха, воды, пищевых продуктов, хроматографический комплекс. Торжественное открытие центра после капитального ремонта и масштабного переоснащения состоялось 1 сентября 2020 года.

"Мы получили большое количество оборудования. Оно позволяет показать детям современный уровень развития технологий, — комментирует директор самарского регионального центра для одаренных детей "Вега" Ирина Липенская. — В нашем центре соединены два формата. На постоянном обучении находится 201 ученик. Еще 80 человек приезжают на профильные 2-3-недельные смены — в центр выявления, поддержки и развития талантливых детей и молодежи. Эти смены — очень насыщенное время для ребят. Кроме уроков по основным образовательным дисциплинам проходят и специализированные занятия. К ученикам приходят преподаватели вузов, ведущие лекторы по каждому из выбранных направлений".

Большая роль в процессе обучения отведена преподавательскому составу. В "Веге" работают кандидаты и доктора наук, преподаватели высшей квалификационной категории.

По мнению доктора химических наук, доцента СамГТУ Сергея Яшкина, центр "Вега" занимает лидирующие позиции в ПФО, аналогов ему пока нет: "Перед нами поставлены серьезные государственные задачи, и мы их решаем. Важнейшая задача — найти талантливых детей, дать им хорошие знания. Еще одна задача — привлекать ученых для работы с детьми, причем тех, кто способен в легкой и доступной форме донести сложные вещи. Отсюда и результаты. У нас есть призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады, призеры рейтинговых, авторитетных олимпиад МГУ, СПбГУ, Казанского университета. По кругу решаемых задач мы должны быть впереди обычных учебных заведений, по самой методике преподавания. Это нормально, таков вызов времени. Уверен, вложения, которые государство и регион делают в центр, будут полностью оправданы".