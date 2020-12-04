Дмитрий Азаров: "Аграрии региона собрали рекордный урожай зерна за последние 30 лет"

Труженики сельского хозяйства Самарской области в этом году получили рекордный урожай зерна за последние 30 лет, а экспорт продукции АПК составил более $300 млн. Всего в этом году с полей региона собрано 2,9 млн т зерна.

Об этом губернатор региона Дмитрий Азаров рассказал в эфире программы "Главная тема" на телеканале "Россия-24.Самара" и поблагодарил сельчан за ударный труд.

"Многие сектора экономики понесли серьезные потери из-за пандемии. Но жители села потрудились на славу. В этом году мы получили рекордный урожай за все постсоветское время. Это большое подспорье экономике региона в этот непростой период. Экспортные показатели сельхозпродукции нашего региона составляют уже 300 млн долларов", — подчеркнул губернатор.

При этом увеличилась и средняя урожайность. Если в прошлом году она составляла 17,7 ца с одного гектара, то уже в этом году — 26 ц/га. По словам главы региона, не подвели и животноводы. "Все мы знаем о непростой ситуации в свиноводстве. Несмотря ни на что производство скота и птицы в живом весе в текущем году увеличилось почти на 4%. У нас выросло поголовье КРС, увеличились надои молока на 7,5%", — рассказал губернатор.

Таких заметных достижений удалось добиться благодаря поддержке федерального центра, системной работе правительства области, реализации государственных и региональных программ поддержки. Сегодня выделяются существенные средства на развитие отрасли.

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году сельхозпредприятия приобрели в общей сложности 1568 единиц новой современной техники. "Из них 160 зерноуборочных и 11 кормоуборочных комбайнов, 327 тракторов, 1070 единиц посевной и почвообрабатывающей техники и другого оборудования. Вот какое сегодня сельское хозяйство — инновационное, развитое, технологичное", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров также отметил, что сегодня создаются все условия для развития сельских территорий. "Наши села преображаются, строятся новые лечебные учреждения, ремонтируются дома культуры, обновляются библиотеки и многое другое. Все это — труд наших сельских жителей. Низкий вам поклон! Спасибо за хлеб, соль, мясо и молоко на столах жителей нашего региона", — обратился со словами благодарности к сельчанам губернатор.