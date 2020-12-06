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Образование Общество

В технопарке "Кванториум-63" подвели итоги межрегионального конкурса 3D-моделей

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 декабря, в Самарском детском технопарке "Кванториум-63" назвали имена победителей межрегионального конкурса космических 3D-моделей. Из 70 участников до финала дошли 20 ребят. Они защищали свои проекты перед экспертами и боролись за победу в пяти номинациях.

Фото: министерство образования СО

Принять участие в творческом соревновании могли и самарцы, и жители других регионов. Так, трое претендентов, достигших финала, представляли "Кванториум — Владивосток".

Если судить по работам ребят-финалистов, представленным на конкурсе, будущее космической отрасли — в надежных руках. Школьники и лицеисты в возрасте от 12 до 18 лет презентовали уменьшенные модернизированные копии космических кораблей, созданные на 3D-принтере, а также в приложениях для работы с трехмерной компьютерной графикой типа Blender-3D, визуализировали "черную дыру" со спутников NASA и продемонстрировали знания, выходящие далеко за рамки школьной программы.

Например, ученик Самарского технического лицея, 17-летний Георгий Куляба, на основе чертежей и фотографий из Интернета построил модель космического корабля "Союз", а затем анимировал ее: на слайдах презентации объект, у которого раскрываются солнечные панели, выведен на околоземную орбиту.

"Создание 3D-моделей — мое давнее хобби, поэтому с представленным на конкурсе объектом не возникло особых сложностей. Но я все равно старался выложиться по максимуму, чтобы получилось лучше, чем у конкурентов", — признается Георгий.

Его усилия были отмечены членами жюри, экспертами отрасли: юноша занял первое место в номинации "Астрономический объект или явление". Это его первый опыт в конкурсе 3D-моделей, и, по словам Кулябы, большую роль в победе сыграл "Кванториум — Самара", куда он пришел чуть менее года назад.

По словам директора Самарского областного центра детско-юношеского творчества (на основе которого функционирует и "Кванториум-63") Алексея Богатова, благодаря подобным конкурсам дети развивают большое количество компетенций — от художественного, эстетического восприятия до технической, прикладной составляющей: осваивают новые программные продукты, создают модели для игр, печатают на 3D-принтере. Перечисленное невозможно без новейшего передового оборудования. Все необходимое организация получила в рамках нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России В. В. Путиным.

"Во время работы на современных программных продуктах, взаимодействуя с теми благами научно-технического общества, которые сейчас существуют, дети раскрывают свой потенциал. В этой деятельности может принять участие каждый ребенок — не только из Самары и Тольятти, но и удаленных уголков региона. Словом, все оборудование, поставленное нам в рамках нацпроекта, работает на благо детей, на благо научного будущего региона и всей страны", — рассказал Алексей Богатов. Он также подчеркнул, что сам "Кванториум" и мероприятия, которые в нем проводятся, способствуют реализации стратегии лидерства, предложенной губернатором Дмитрием Азаровым.

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