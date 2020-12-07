189 школьников приняли участие в финале олимпиады кружкового движения НТИ.Junior в ПФО

В Приволжском федеральном округе состоялся заключительный этап командной инженерной олимпиады кружкового движения НТИ.Junior для 5-7 классов. В онлайн-соревнованиях участвовали 189 финалистов из 13 регионов Приволжья.

Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" Национального проекта "Образование". Одна из главных задач проекта - помочь талантливым школьникам находить возможности для самореализации в родных регионах. Заявки на олимпиаду подали 28732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышло более 1600 участников. Серия финалов продлится до 20 декабря.

В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с командой, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов.

Перед участниками сферы "Технологии для виртуального мира" стояла задача разработки компьютерной игры на тему науки. Команды придумывали сценарий игры, характер и внешность персонажей, прорабатывали логику игрового процесса, писали коды и защищали итоговые проекты. Победила команда Phoenix Wings: Булат Давлетшин (Республика Татарстан, г. Казань), Андрей Евсеев (Нижегородская область, г. Арзамас), Дмитрий Пряхин (Самарская область, г. Тольятти), Данис Сафиулин (Удмуртская республика, г. Ижевск).

Финалисты сферы "Технологии для космоса" выполняли миссию по спасению лунной базы. Участникам предстояло подготовить роботизированную тележку к выполнению необходимых задач, они писали для нее код, выполняли виртуальные полеты в симуляторе. С физическим оборудованием на площадке Академии цифровых технологий в Санкт-Петербурге работали "аватары" из команды организаторов, следовавшие инструкциям финалистов.

Усовершенствованные робо-тележки попробовали в деле на испытательном полигоне. Лучший результат показала "Команда №7": Ян Бойнов (Нижегородская область, г. Нижний Новгород), Виктория Гвоздикова (Удмуртская республика, г. Ижевск), Всеволод Олешкевич и Арсен Якупов (оба - Республика Башкортостан, г. Уфа).

В рамках сферы "Технологии для мира роботов" участники решали задачу, связанную с мониторингом города с помощью летающих беспилотников. Финалисты писали алгоритмы для автономного полета и обрабатывали данные с видеокамер и датчиков, установленных на дронах.

В финале сложилась уникальная ситуация - две команды разными путями дошли до самых эффективных решений, набрали одинаковое количество баллов и разделили первое место. Это команда "Пингвины": Максим Муштриев (Республика Башкортостан, г. Уфа), Андрей Раскин (Удмуртская республика, г. Воткинск), Максим Смирнов (Республика Татарстан, г. Казань), Арина Хуснуллина (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола) - и команда "МакАйДроны": Сергей Дьяконов (Республика Татарстан, г. Казань), Арсений Захаров (Самарская область, г. Самара), Александра Селиваева (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола).

Финалисты сферы "Технологии для среды обитания" должны были подготовить вычислительное эссе по результатам исследования городской среды. Участники собирали и обрабатывали данные об объектах инфраструктуры города, выдвигали гипотезы, оформляли и защищали свои выводы. Первое место заняла команда "Нептун-Сатурн": Тимур Емельянов и Иван Сайдяшев (оба - Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары), Дана Рязанская (Пермский край, г. Пермь), Владлена Сушина (Пермский край, г. Пермь).

Участники сферы "Технологии для человека" разрабатывали интерфейс "человек - компьютер" для управления виртуальным "аватаром" на экране компьютера с помощью электрических импульсов от сокращения мышц. Финалисты проектировали электронные компоненты в симуляторе, программировали, готовили схему размещения датчиков считывания биосигналов на теле человека. Волонтеры собирали компоненты по инструкции участников и проверяли работу интерфейса. Победу одержала команда "Разряд": Константин Волков (Республика Башкортостан, г. Уфа), Николай Иванов (Удмуртская республика, г. Ижевск), Александр Михайлов (Удмуртская республика, г. Глазов), Тимур Собко (Пермский край, г. Пермь).

Победители получат дипломы и полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке олимпиады кружкового движения НТИ для 8-11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.