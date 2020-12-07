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Образование Общество

Студент СГИК стал победителем в номинации "Творческая личность" национальной премии "Студент года-2020"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги Российской национальной премии "Студент года-2020" - совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Победа в номинации "Творческая личность года" среди вузов досталась студенту Самарского государственного института культуры Александру Бригаднову.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков подвел итоги премии 2020 года и выразил надежду на ее дальнейшее развитие: "Финал объединил ребят из 65 регионов страны. В этом году, к слову, мы отметили рост числа участников в номинациях "Интеллект года" и "Профессионал года". Радует, что каждый год участники в самых разных номинациях показывают высокий уровень подготовки. За семь лет проведения премии сформировалось целое сообщество выпускников, которые сейчас трудятся в органах государственной власти или бизнес-структурах и могут с гордостью сказать, что в свое время были "Студентами года".

В региональных этапах премии "Студент года-2020" участвовало более чем 15 тыс. человек, в финал вышли 600 студентов вузов и 400 обучающихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов. Финал премии проходил со 2 по 6 декабря.

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