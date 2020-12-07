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Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" и Пенсионный фонд России подвели итоги VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету — 2020"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители "Ростелекома", Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) определили победителей VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету — 2020". Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии вручения "Премии Рунета", которая прошла в Москве 3 декабря.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Ежегодный конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и ПФР для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

В предыдущие годы многим участникам подать заявки помогали преподаватели курсов, поэтому в условиях пандемии и невозможности проводить очные занятия в 2020 году ожидалось снижение количества участников. Однако в результате на конкурс поступило больше работ, чем в 2019 году.

Всего на конкурс было подано свыше 4 600 заявок из 77 регионов РФ. 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

В 2020 году в конкурсе участвовали 84,5% женщин и 15,5% мужчин. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило 60% конкурсных работ, 40% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе "Азбука интернета". По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5%, в 2018 году — 32,8%, в 2017 году — 31%.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса против 84,4% в 2019 году. Такое повышение может быть связано как с условиями самоизоляции и необходимостью решать максимальное количество вопросов не выходя из дома, так и общим повышением компьютерной грамотности российских пенсионеров и удобством предоставляемых сервисов.

Победителями в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт" стали:

  • 1 место: Афанасьева Александра Александровна, Новосибирская область;
  • 2 место: Яковлева Лариса Николаевна, Новгородская область;
  • 3 место: Загородникова Юлия Андреевна, Саратовская область.

Победителями в номинации "Мои интернет-достижения" стали:

  • 1 место: Блинова Евдокия Егоровна, Нижегородская область;
  • 2 место: Ершова Юлия Васильевна, Воронежская область;
  • 3 место разделили Гасилова Светлана Михайловна из Псковской области и Осипюк Людмила Иосифовна из Амурской области.

В этой номинации определить победителя было сложнее всего, так как именно в нее поступило 78,5% работ. Поэтому в порядке исключения конкурсная комиссия приняла решение выделить дополнительный приз.

Победителями в номинации "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель" стали:

  • 1 место: Ушанова Татьяна Николаевна, Ульяновская область;
  • 2 место: Морова Наталья Сергеевна, Республика Марий Эл;
  • 3 место: Круглякова Елена Федоровна, Саратовская область.

Победителями в номинации "Моя общественная интернет-инициатива" стали:

  • 1 место: Зайцева Вера Яковлевна, Саратовская область;
  • 2 место: Крайнова Наиля Саитовна, Республика Татарстан;
  • 3 место: Сорочьева Маргарита Александровна, Московская область.

Победителями в номинации "Я — интернет-звезда" стали:

  • 1 место: Солдатова Валентина Георгиевна, Республика Татарстан;
  • 2 место: Жиленко Владимир Иванович, Республика Крым;
  • 3 место: Щербинина Наталья Юрьевна, Красноярский край.

Победителями в номинации "Моя "Азбука интернета" стали:

  • 1 место: Макоян Марина Валерьевна, Тамбовская область;
  • 2 место: Завизион Мария Андреевна, Волгоградская область;
  • 3 место: Варьяс Людмила Владимировна, Омская область.

По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Бессменное лидерство в номинации "Самый активный регион" сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.

В топ-10 активных регионов в 2020 году вошли:

  • Республика Татарстан — 805 участников (18,13%);
  • Воронежская область — 557 участников (12,54%);
  • Оренбургская область — 281 участник (6,33%);
  • Московская область — 267 участников (6,01%);
  • Ульяновская область — 176 участников (3,96%);
  • Саратовская область — 173 участника (3,90%);
  • Тюменская область — 166 участников (3,74%);
  • Ростовская область — 49 участников (3,36%);
  • Кемеровская область — 145 участников (3,27%);
  • Красноярский край — 134 участника (3,02%).

Все материалы размещены на портале "Азбука интернета" в разделе "Конкурсные работы", итоги будут опубликованы в разделе "Победители".

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