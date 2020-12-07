Дмитрий Азаров поддержал проекты добровольцев Самарской области

В понедельник, 7 декабря, в Самарской области состоялся XIX форум добровольцев , приуроченный к Дню волонтера. В этот день во всех муниципалитетах губернии организованы площадки, на которых собрались лидеры волонтерских движений и объединений, чтобы подвести итоги года и обсудить новые проекты. К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Добровольчество - это состояние души многих жителей Самарской области. И когда человеку нужна помощь, они готовы откликнуться и ее оказать. Около 150 тыс. добровольцев сегодня официально действуют на территории региона. Своим примером вы вдохновляете людей разных поколений и специальностей к добровольческому движению. К тому, чтобы мы вместе могли творить добро", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Одной из площадок проведения форума стал штаб регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы", расположенный в ОДО. В Доме офицеров организация начала работать совсем недавно, после того, как по инициативе Дмитрия Азарова помещения ОДО, ранее используемые под коммерческие цели, были отремонтированы и переданы военно-патриотическим организациям.

"От лица всей многочисленной команды "Волонтеров Победы" хочу вас поблагодарить за это решение, - обратился к главе региона председатель реготделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов. - Мы уже в этом году успели провести здесь более 50 мероприятий".

Активисты движения рассказали о той работе, которую провели в рамках празднования Года памяти и славы, в том числе по участию в акциях "Диктант Победы", "Сад памяти" и "Бессмертный полк". Ключевым направлением деятельности осталась помощь ветеранам, сохранение памяти о Великой Победе. Волонтеры с восторгом отзываются и об участии в выставке "Дорога истории - наша Победа", которая была организована на площади Куйбышева в Самаре, а сейчас по решению главы региона перемещена в музейный комплекс имени Сахарова в Тольятти.

"Я очень рад тому, что наше волонтерское движение приросло в этот очень сложный для страны, для каждого гражданина период. Все больше и больше людей, зачастую не оформляя себя как добровольца и даже себя не называя, становятся таковыми по сути. Они помогают своим соседям, незнакомым людям по хозяйству, они отвозят нуждающихся на своих автомобилях в лечебные учреждения, помогают с приобретением продуктов питания и других товаров первой необходимости. Очень много людей, которые отозвались на эту беду, с которой столкнулись все. Ваши примеры вдохновляют людей на такие добрые дела. Без этой доброты, без взаимовыручки, без осознания себя человеком, который должен заботиться о другом человеке, наверное, невозможно будущее", - обратился к участникам форума Дмитрий Азаров.

Пополнились волонтерские ряды в том числе и благодаря участникам акции "#МыВместе", которая действует в регионе с марта 2020 года. Ее волонтеры помогают одиноким пожилым людям в приобретении продуктов питания и лекарственных препаратов. В Самарской области за период работы акции "#МыВместе" волонтерами принято более сотни тысяч заявок на оказание помощи.

Облегчить работу медиков призван и проект "Конверт жизни", разработанный волонтером из Октябрьска Татьяной Толкачевой. Для представителей старшего поколения готовится "конверт" с персональной информацией и историей болезни, который пожилой человек хранит у себя дома в определенном месте.

"Иногда врачи приезжают на вызов к пациенту, который не в состоянии даже рассказать о своем самочувствии, предоставить необходимые данные о себе, вкратце озвучить историю болезни. Поэтому мы предлагаем заранее подготовить эту информацию в виде вот такого конверта", - пояснила Татьяна Толкачева.

Женщина отметила, что проект реализуется в Октябрьске с марта этого года и нашел положительный отклик в медицинской среде. Дмитрий Азаров поблагодарил волонтера, а также поручил министерству здравоохранения подробно изучить проект, чтобы распространить его на всю область.

На форуме были озвучены интересные проекты не только в сфере медицины. Так, к примеру, Дарья Рудометкина, победитель Всероссийского конкурса "Доброволец России-2020", рассказала о проекте "Школа ЛизаАлерт Самарской области", в рамках которого волонтеры учат детей правилам безопасности и поведения в том случае, если ребенок теряется.

Наталья Шмелева поделилась информацией о проекте "КуРСОр: курс на раздельный сбор отходов", в рамках которого волонтеры собирают различные виды отходов и направляют их на переработку, а Дарья Коннова рассказала о проекте помощи бездомным животным "Лапа" и предложила создать региональный координационный центр, который будет помогать приютам в работе.

Все озвученные инициативы по поручению главы региона приняты в работу профильными ведомствами. Кроме того, в завершение форума губернатор вручил Почетные знаки "За заслуги в развитии добровольчества", "За служение людям" и другие награды активным волонтерам региона.