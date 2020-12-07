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Образование Общество

С 21 декабря всех школьников и студентов региона переведут на дистанционное обучение

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 декабря, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области были рассмотрены предложения по продлению существующих и введению новых ограничений.

Так, министр здравоохранения Армен Бенян предложил перевести на дистанционное обучение всех школьников и студентов региона с 21 декабря. Ограничение может быть введено до конца новогодних каникул.

Дальнейшие решения планируется принимать исходя из эпидемиологической ситуации. По мнению медиков, перерыв в очном обучении необходим для профилактики распространения инфекции.

Дмитрий Азаров поручил в течение суток обсудить инициативу с педагогическими коллективами, а также родительским собранием. В случае одобрения решение будет зафиксировано постановлением.

Еще одно предложение касалось обязанности работодателей перевести 30% работников (прежде всего, имеющих хронические заболевания) на дистанционный режим. Эту меру губернатор поручил обсудить с Союзом работодателей и крупнейшими предприятиями региона.

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