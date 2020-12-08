Бывший замдиректора ФСИН РФ будет работать в правительстве Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Владимира Бурыкина на должность исполняющего обязанности руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. Соответствующее распоряжение глава региона подписал во вторник, 8 декабря.

Владимир Николаевич Бурыкин имеет огромный опыт работы в органах государственной безопасности, в том числе на территории Самарской области. До августа 2010 года он занимал должность заместителя регионального управления ФСБ, после чего возглавил ведомство Калужской области.

В январе 2017 года Бурыкин был переведен в центральный аппарат Федеральной службы безопасности. 1 мая 2017 года он был назначен на должность замдиректора ФСИН РФ, а в августе освобожден от занимаемой должности. Он возглавлял управление следственных изоляторов.