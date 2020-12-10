Виктор Акопьян: "Учителя никто и никогда не заменит"

2020-й год полностью перевернул привычную систему образования, введя в лексикон учителей и учеников термин "дистанционное обучение". Рассуждаем, что получилось, а что нет, вместе с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном.

Школа новой реальности

- Виктор Альбертович, с карантином или без него уже точно понятно: школа не будет прежней. Какую оценку вы поставили бы самарской школе за "уроки коронавируса"?

- Бесспорно, мы выявили проблемные моменты. К сожалению, пока не все педагоги в равной степени владеют дистанционными технологиями, но в целом педагогическое сообщество Самарской области с поставленной задачей справилось. Учителя очень оперативно переписывали свои учебные планы, потому что урок в удаленном режиме по Скайпу и zoom кардинально отличается от урока в классе.

Мы прошли очень сложный путь, приобрели колоссальный опыт и сделали выводы. Главный - учителя никто и никогда не заменит. Хочу успокоить всех противников "дистанта": у государства нет планов переводить детей на "удаленку" на постоянной основе. Обучение с применением дистанционных технологий - это вынужденная мера, и мы очень аккуратно ее применяем, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в регионе и, конечно, на мнение родительской общественности.

- Современные технологии позволяют проводить онлайн-уроки, но не все этими технологиями располагают, а в некоторых населенных пунктах нет даже подключения к Интернету. Как проблему "цифрового неравенства" решали в Самарской области?

- Добавлю, что не во всех семьях есть компьютеры. К решению этого вопроса подключилось не только правительство Самарской области во главе с губернатором, но и бизнес-сообщество.

Для тех учителей и учащихся, которые по объективным причинам не имели Интернета, были разработаны специальные рекомендации по организации обучения на дому (чтение книг, работа с учебником, самостоятельная работа, использование мобильной связи). Они были размещены на сайте министерства.

Тьютор Яндекс.Учебника: учителя Самарской области не боятся дистанта Региональный представитель Яндекс.Учебника по Самарской области Дина Кутлубаева рассказала о том, как учителя региона пережили переход на дистанционное обучение в период пандемии, и о планах на новый учебный год.

В каждом образовательном учреждении был выбран тот формат дистанционного обучения, который наиболее приемлем, исходя из возможностей.

- Не было ли опасности, что ученики расслабятся и дистанционное обучение будут воспринимать как каникулы?

- В период распространения коронавирусной инфекции опасения вызывает лишь здоровье учеников и педагогов. Все остальное - это только средства. Вот мы сейчас много говорили о противниках обучения с применением дистанционных технологий, а ведь у этой формы много и сторонников. Ведь дистанционный формат обучения подразумевает индивидуальный подход к ребенку. На "удаленке" у него есть возможность больше общаться с ребенком тет-а-тет, составляя задания специально для него.

Многие родители и сейчас обращаются к нам в министерство, пишут в социальных сетях, что хотят перевести ребенка на "дистант". Уважаемые родители, хочу отметить: обучение с применением дистанционных технологий - это не форма получения образования, а вынужденная и временная мера в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Как показывают исследования, дети младшего школьного возраста болеют меньше. Кроме того, родители учеников начальной школы неоднократно отмечали, что ребятам 1-5 классов сложнее самоорганизоваться.

Мы услышали "глас общественности", и оперативный штаб решил перевести в режим онлайн детей 6-11 классов. Вместе с тем для будущих выпускников с соблюдением всех санитарных норм и требований Роспотребнадзора организованы очные консультации по предметам, которые они планируют сдавать во время государственной итоговой аттестации.

- Как повлияло на успеваемость домашнее обучение? Какие предметы "просели"?

- Мы рекомендовали каждой образовательной организации провести соответствующий мониторинг знаний детей в начале учебного года и, при необходимости, во время первой четверти еще раз пройти и закрепить те темы, которые ребята осваивали с применением дистанционных технологий. Так что это очень индивидуальный вопрос, находящийся в компетенции руководства школы.

Карантин на пользу?

- У некоторых родителей до сих пор глаз дергается от активного участия в учебном процессе. Какова была роль родителей в адаптации к новым условиям? Справились ли они с ней?

- В период дистанционного обучения детям понадобилось больше помощи, чем обычно. Увеличились объемы самостоятельной работы, а значит, возникло больше вопросов, на которые ребенок хотел получить ответы.

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Большинство родителей отлично справились и смогли помочь детям перестроиться и сконцентрироваться на учебе.

- Дистанционная форма сблизила учителей и родителей, на ваш взгляд?

- И родителям, и детям, и педагогам пришлось перестраиваться. А это стресс для каждого участника процесса. Вместе с тем родители при всей своей занятости начали проводить больше времени со своими детьми, помогая им делать задания, разрабатывая проекты. Только слаженная работа педагогов и родителей позволила освоить программы по всем предметам и сохранить успеваемость на прежнем уровне.

Пандемия и ЕГЭ

- Как пандемия отразилась на итоговых баллах ЕГЭ?

- Основной задачей в четвертой четверти, проходившей в дистанционном режиме, была подготовка ребят к экзамену. Каждый день наши педагоги вели консультации в дистанционном режиме по всем выбранным для сдачи предметам. А перед самыми экзаменами начались очные консультации с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Но и это не все. Мы в Самарской области пошли дальше и сняли ролики наших лучших предметников в помощь ребятам. Когда мы разместили их в сети Интернет, то попросили ребят самих обозначить темы, на которые они хотели бы увидеть разборы, и следующие ролики записывали уже "по заказу" выпускников.

Серьезным моментом было соблюдение всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий в условиях распространения COVID–19: закуплены маски и перчатки, рециркуляторы воздуха в каждую аудиторию, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры. Благодаря этому ЕГЭ прошел в штатном режиме, без происшествий.

В целом результаты ЕГЭ в 2020 году сопоставимы с результатами предыдущих лет. Снизилась доля участников, не преодолевших минимальную границу установленных баллов по литературе, физике, обществознанию. Увеличилась доля учеников, набравших 81 балл и выше по географии, информатике, истории, физике, химии и обществознанию. В 2020 году 126 учеников получили 132 стобалльных результата. 100 баллов по двум предметам набрали шестеро выпускников.

Уйдем в онлайн?

- Что вы думаете о сдаче ЕГЭ онлайн? У такой формы есть перспективы?

- Если вы имеете в виду, что каждый ученик мог бы сдать ЕГЭ из своего дома, то это требует серьезных вложений финансов: нового программного обеспечения, специальных средств защиты, которая, конечно, существует в мировой практике. Но не везде есть устойчивый интернет и не каждая семья обладает необходимым техническим оборудованием.

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Возможен ли переход? Наверное, да. Однако для этого требуется отработка целого ряда позиций.

- Онлайн-формат позволил абитуриентам, не выходя из дома, подать документы и в итоге зачислиться в вуз. Расширило ли это возможности для ребят?

- Впервые в истории системы высшего образования России приемная кампания была проведена полностью в онлайн-формате. Были изменены как сроки приема документов, так и сроки зачисления. Если говорить о статистике, то в 2020 году в вузы Самарской области было подано 124207 заявлений, что почти на 30 тысяч больше, чем в прошлом году.

Однако при поступлении в вузы в 2021 году будет действовать Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры, - утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 №1076.

- Виктор Альбертович, есть ли будущее у образования онлайн?

- Безусловно, процесс очного обучения более оптимален и комфортен для учащихся, учителей, родителей. И последний звонок в Zoom, конечно же, лишен ярких эмоций и остроты чувств, но выпускники активно общались в социальных сетях, обменивались фотографиями.

Утверждение, что школа уже не будет прежней, неоднозначно. Но цифровизация, использование дистанционных технологий все более прочно входит в нашу жизнь. Мы получили интересный и полезный опыт, и от него уже невозможно будет отказаться.