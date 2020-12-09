Дмитрий Азаров: В Самарской области появятся новые точки притяжения туристов

В рамках всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" регионы соревнуются за право проведения полуфиналов конкурса в 2021 году.

Губернаторы ЯНАО, Самарской и Калининградской областей — наставники конкурса "Мастера гостеприимства" — рассказали об опыте проведения полуфиналов первого сезона конкурса в их регионах и призвали россиян к участию в проекте.

К региональной площадке предъявляются особые требования. Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реальных региональных кейсов развития туристической индустрии. Предложенные решения тех или иных задач будут переданы впоследствии для рассмотрения руководству территорий, где пройдут полуфиналы.

В минувшем сезоне полуфиналы состоялись в Туле, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде, полуфинал "Транссиб" прошел в онлайн-формате.

"Россия — это действительно страна возможностей, в том числе, туристических. И конкурс "Мастера гостеприимства" служит тому, чтобы поддерживать инициативных людей, которые способны и хотят раскрывать этот потенциал в своих регионах. И чем больше люди узнают о нашей большой стране, тем больше они влюбляются в свой регион, в нашу любимую страну. В этом есть очень высокая миссия мастеров гостеприимства. Уверен, что и в Самарской области появятся новые точки притяжения туристов", — заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По итогам первого сезона проекты участников были поддержаны Министерством природы России, Русским географическим обществом, Федеральной пассажирской компанией, Роскосмосом, Metro Cash& Carry и другими партнерами. Несколько были отобраны к реализации уже на стадии полуфиналов. Три лучших финальных проекта поддержаны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения.

"Полуфиналы были очень напряженными и насыщенными, работа в команде для участников стала тестом на стрессоустойчивость, организованность и умение принимать критику. Тем важнее было чувствовать ту гостеприимную атмосферу, в которой оказались и конкурсанты, и члены жюри, и организаторы. Мы искренне благодарны за теплый прием и поддержку, оказанную конкурсу "Мастера гостеприимства" регионам, принявшим полуфиналы первого сезона проекта. Уверены, что регионы тоже получили положительный эффект от нашего пребывания на их территории: интересные проекты, обсуждение перспектив развития туризма с профессиональным сообществом и экспертная оценка региональных проектов была востребована на каждом полуфинале", — отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Заявку на конкурс https://welcomecup.ru/ может подать любой совершеннолетний гражданин России. Срок окончания регистрации — 15 января 2021 года.