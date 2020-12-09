В двух колледжах Самарской области переоснастят мастерские по нацпроекту "Образование"

В 2021 году в рамках национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в двух колледжах Самарской области переоснастят 8 мастерских. Четыре из них — по web-дизайну и разработке, графическому дизайну, дизайну интерьера и интернет-маркетинга — появятся в Самарском государственном колледже. Это позволит вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень.

Студентка 4 курса факультета "Дизайн" Самарского государственного колледжа (СГК) Анна Федотова неоднократно становилась участницей и призером чемпионата WorldSkills. На одном из последних соревнований — VII Национальном чемпионате — она заняла пятое место по России. Девушка признается: добиться столь высокого результата ей позволила именно база, полученная в колледже.

"На чемпионате мы должны были за сжатое время, 8 часов, придумать и реализовать целый проект: разработать концепцию дизайна, создать план, подготовить поверхности, расставить мебель. Это и так стрессовая ситуация, но паники было бы куда больше, если бы не предварительный, отборочный, этап в колледже. Колледж предоставил нам аналогичную площадку, и мы уже были примерно знакомы с регламентом, понимали, как и что делать в условиях ограниченного времени", — рассказала Анна Федотова.

Для подготовки к национальному соревнованию Анна Федотова посещала дополнительные занятия в колледже, где не только обогащала теоретические знания, но и оттачивала практическое мастерство. Впрочем, в итоге все же не обошлось без курьезов. Во время чемпионата участникам запретили использовать программу "Corel", необходимую для создания плана. "Пришлось на конкурсе делать чертежи от руки. Мы справились с задачей, потому что у нас преподают эту дисциплину", — делится Анна.

Анна Федотова — не единственная студентка СГК, являющаяся активным участником чемпионатов Worldskills и Abilympics Russia. По словам директора Самарского государственного колледжа Оксаны Шалдыбиной, учащиеся традиционно, из года в год, показывают достойные результаты. Так, по итогам регионального чемпионата студенты получили кубок за максимальное количество наград в Самарской области — 30 медалей.

"По результатам региональных чемпионатов WorldSkills и Abilympics Russia студенты принесли в копилку области два "золота", "серебро" и две "бронзы" — пять медалей из 17, — рассказывает Оксана Шалдыбина. — Это дало нам возможность подать заявку на участие в конкурсе от Министерства просвещения РФ на предоставление гранта по программе "Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций с целью соответствия их материально-технической базы современным требованиям". Это мероприятие федерального проекта "Молодые профессионалы", национального проекта "Образования", госпрограммы "Развитие образования".

В рамках федерального проекта на техническое оснащение колледжа будет привлечено 24,4 млн руб.: 13,3 млн — средства федерального бюджета, 9 млн поступит из региональной казны, 1,7 млн составят внебюджетные средства образовательных учреждений и 300 тыс. руб. — средства партнеров-работодателей. Планируется оснастить четыре мастерские компьютерами, программным обеспечением и другим оборудованием, необходимым для подготовки специалистов по IT.

"Уверена, что оснащение мастерских современным оборудованием позволит повысить качество обучения, престиж среднего профессионального образования. Например, проходной балл при поступлении в СГК за последние три года увеличился с 3,8 до 4,1. Кроме того, в нынешнем году к нам поступили 27 абитуриентов — абсолютных отличников", — прокомментировала директор.

По словам преподавателя веб-дизайна и разработки в СГК Петра Дьяконова, потенциал и желание осваивать профессию есть у всех студентов, с которыми он работает. "Ребята занимаются на современном оборудовании, обучаются профессии, которая востребована на рынке труда. Они хотят этим заниматься и активно тянутся к знаниям. А с появлением новых технических возможностей в нашей мастерской уровень преподавания и получения знаний возрастет. Появится больше возможностей для развития, преимуществ при трудоустройстве", — заключил он.