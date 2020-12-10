Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин поблагодарил Дмитрия Азарова за сохранение самостоятельности вуза

Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин написал главе региона письмо с благодарностью от имени преподавателей и студентов вуза. По мнению руководителя вуза, именно помощь Дмитрия Азарова помогла сохранить университету самостоятельность.

Напомним, в планах Россвязи было превратить российские вузы в филиалы Московского университета связи и информатики. Самостоятельность должны были потерять университеты связи Самары, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Дмитрий Азаров выступил с резкой критикой этой инициативы и обратился в Правительство РФ. Губернатор в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву привел доводы в пользу сохранения ПГУТИ в качестве отдельного вуза.

"Оценив негативные последствия потери статуса университета, правительство Самарской области, Совет ректоров и научное сообщество региона пришли к единому несогласию с планируемой реорганизацией. Просим поддержать нашу позицию о сохранении ПГУТИ в качестве самостоятельного вуза", — написал Шадаеву Дмитрий Азаров.

Реакция последовала в течение одной недели. Под контроль ситуацию взял зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он посчитал вопрос о слиянии вузов "преждевременным".

Таким образом, после вмешательства Дмитрия Азарова статус самостоятельного вуза ПГУТИ удалось сохранить.