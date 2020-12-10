Министерство строительства Самарской области ожидает комплексная проверка

В четверг, 10 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание антикоррупционной комиссии Самарской области. Участие в нем в режиме видеоконференции приняли представители регионального правительства, руководители силовых ведомств и надзорных органов.

В ходе заседания губернатор инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Соответствующее обращение в прокуратуру от имени главы региона должно быть подготовлено в 10-дневный срок.

"У нас есть большое количество обращений от общественных, псевдообщественных организаций, физических лиц по министерству строительства Самарской области. В предыдущий период по отдельным вопросам проводились проверки и профильным департаментом, и прокуратурой на предмет конфликта интересов, других возможных фактов, которые противоречат действующему законодательству. Но, тем не менее, обращения продолжают поступать, — отметил губернатор. — Попрошу вас подготовить обращение в прокуратуру Самарской области для проведения комплексной проверки по министерству строительства, чтобы понять истинную картину. Необходимо разобраться в этом вопросе раз и навсегда, понять, есть ли какие-то неурегулированные вопросы, чтобы мы приняли все необходимые меры".