В регионе готовятся к модернизации первичного звена здравоохранения

С 2021 года в Самарской области стартует масштабная государственная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Готовность региона к реализации мероприятий программы обсудили в пятницу, 11 декабря, на совещании в областном правительстве.

Программа включает в себя строительство новых и реконструкцию действующих учреждений здравоохранения, оснащение их медицинским оборудованием, обновление транспортного парка медучреждений и укомплектование кадрами. Особое внимание будет уделено доступности первичной медицинской помощи в небольших населенных пунктах.

На необходимость существенного обновления материальной базы системы здравоохранения, прежде всего его первичного звена, неоднократно обращал внимание глава региона Дмитрий Азаров.Средства на финансирование программы поступят из федерального и областного бюджетов. В рамках реализации программы Самарская область должна выполнить ряд условий.

Планируется, что за период с 2021 по 2025 год в Самарской области будет построено шесть поликлиник — две (на тысячу посещений в смену) в микрорайоне Крутые Ключи и Кинеле, поликлинику на 700 посещений в смену в микрорайоне Волгарь, детскую поликлинику на 500 посещений в смену на территории Октябрьского района Самары, две поликлиники на 250 посещений в селах Подстепки (Ставропольский район) и Приволжье (Приволжский район). Средства на подготовку проектно-сметной документации планируется предусмотреть в областном бюджете.

"Более года мы работаем над исполнением получения президента Владимира Владимировича Путина по формированию региональной программы модернизации здравоохранения. С нового года начнется ее реализация, с 2021 года мы начнем строительство поликлиники в микрорайоне Волгарь, завершим проектирование поликлиники в Крутых Ключах", — отметил Виктор Кудряшов.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян доложил, что при подготовке программы учитывались мнения медработников, глав сельских районов, жителей региона.

"На портале Добромед63.ру было публичное обсуждение мероприятий программы, более 520 предложений граждан, полученных в ходе обсуждения, были учтены и вошли в программу", — сообщил руководитель областного минздрава.

Планируется также реконструкция трех объектов здравоохранения — административного здания Нефтегорской ЦРБ, исторического здания больницы Красного Креста в Самаре и ЦРБ в Варламово (Сызранский район), а также капитальный ремонт 217 зданий поликлиник, ФАПов, ОВОПов. При выполнении работ будут учтены принципы "бережливой поликлиники".

В программе предусмотрено возведение 98 модульных зданий медицинского назначения — 73 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 офисов врачей общей практики, 8 врачебных амбулаторий, 5 клинико-диагностических отделений. Региональные власти обеспечат дооснащение лечебных учреждений медицинскими приборами, инвентарем и компьютерной техникой для укомплектования рабочих мест.

В рамках дооснащения первичного звена медоборудованием в медучреждения региона за ближайшие пять лет будет поставлена в общей сложности 3641 единица оборудования, при этом 485 устройств предназначены для замены устаревшей техники на новую. Это, в том числе, "тяжелое" оборудование — флюорографы, маммографы, аппараты КТ, МРТ и рентгеновские аппараты — в общей сложности 134 единицы. За счет средств регионального бюджета будут выполнены ремонтные работы по подготовке зданий к установке такого оборудования.

Важным направлением реализации программы станет оснащение медицинских организаций автомобильным транспортом. Планируется закупить для нужд здравоохранения 639 автомобилей, при этом предусмотрено, что все транспортные средства будут отечественного производства.

"Для нас очень важно, чтобы реализация программы проходила комплексно, поэтому сегодня мы рассматриваем не только вопросы капитального строительства, ремонта, дооснащения, но и обеспечения транспортной доступности новых объектов, мы обязательно отремонтируем дороги, которые будут прилегать к объектам здравоохранения. Очень важно, чтобы мероприятия программы выполнялись в установленные сроки", — сказал председатель областного правительства.



