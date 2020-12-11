Тридцать выдающихся жителей Самарской области получили госнаграды

В пятницу, 11 декабря, в преддверии Дня Конституции РФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды 30 землякам. Среди награждённых — врачи, учителя, деятели культуры, сотрудники промышленных предприятий. Все они внесли неоценимый вклад в социально-экономическое развитие губернии.









"Каждый из вас добился в своей области выдающихся результатов, заслужил признание и уважение наших земляков. Ваша жизнь и трудовая деятельность — достойный образец для подражания. Нашей молодежи есть с кого брать пример! — подчеркнул Губернатор. — Именно вы своим трудом, ответственностью, добросовестным отношением к делу создаете необходимые условия для реализации стратегических планов развития нашего региона, а значит, всей страны. Уверен, что ваш пример мотивирует молодых жителей региона на честный и достойный труд во имя человека, во благо Отечества".



Церемония награждения приурочена к одному из главных государственных праздников — Дню Конституции. Ценности, определенные в основном законе страны, носят всеобъемлющий характер. При этом Конституция — живой документ, который должен совершенствоваться в соответствии с вызовами времени и запросами общества. Именно поэтому в этом году по инициативе Президента страны Владимира Владимировича Путина было проведено общероссийское голосование по вопросу одобрения внесения изменений в Основной Закон страны.

"Голосование стало поистине всенародным эпохальным событием в жизни России. Одобренные большинством наших граждан изменения позволили определить вектор дальнейшего развития политической системы Российской Федерации, наполнить конкретным содержанием такие понятия, как социальное государство, суверенитет, семья и семейные ценности, историческая правда, культурное наследие, — отметил Дмитрий Азаров. — Строгое соблюдение конституционных норм позволяет нам укреплять государственные институты, создавать фундамент для продолжения масштабных преобразований, несмотря на ограничения, экономические потери, которые несет и наша страна. Эти заметные изменения происходят буквально в каждом населенном пункте".

Особо Губернатор отметил труд медиков, которые в этом году трудились на передовой борьбы с новой инфекцией. "Именно они делают порой невозможное. Врачи, фельдшеры, медсестры, работники скорой помощи мужественно и профессионально исполняют свой долг. Рискуют собой, делая все, чтобы помочь людям. Хочу еще раз от всего сердца поблагодарить наших медработников за их действительно самоотверженный труд по спасению жизни, по защите здоровья людей. Я думаю, что ваш вклад переоценить просто невозможно", — отметил Дмитрий Азаров, вручая медикам региона почётные награды.