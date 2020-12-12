Благодаря нацпроекту в селе Дмитриевка отремонтировали Дом культуры

В субботу, 12 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Нефтегорском районе. Глава региона оценил положительные изменения в районе, которые появились благодаря нацпроектам, инициированным президентом страны Владимиром Путиным.

Так, вместе с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном Дмитрий Азаров посетил Дом культуры в селе Дмитриевка. ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Именно здесь сельчане посещают кружки и секции по 12 направлениям, принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях, проводят собрания.

Но возможности ДК серьезно ограничивало отсутствие современной материально-технической базы и оборудованных помещений. Именно поэтому жители обратились к главе региона с просьбой помочь отремонтировать здание.

Дмитрий Азаров откликнулся на инициативу жителей, поручил руководству Нефтегорского района и министерства культуры подготовить проектно-сметную документацию и подать заявку для включения объекта в национальный проект "Культура".

В здании, которое не видело ремонта с 1978 года, обновили инженерные коммуникации, провели отделку помещений, оборудовали выставочную галерею в холле на первом этаже, отремонтировали зрительный зал, оборудовали бильярдную зону и студию звукозаписи. Кроме того, на втором этаже ДК модернизировали помещение местной библиотеки, разделив его на тематические зоны: зону групповой и индивидуальной работы, зону для творчества и проведения мероприятий, а также зону электронного читального зала. Для малышей, пока их мамы занимаются в кружках и секциях, оборудована зона для творчества.

"Мы ждем, когда окончательно снимут все ограничительные меры, и к нам хлынет поток наших зрителей и посетителей, потому что нам как вокальной группе интереснее работать "вживую", чем давать онлайн-концерты. Нам не терпится в полной мере испытать новое оборудование, возможности нашего концертного зала, — отметила Лариса Шатилова, солистка вокальной группы "Девчата". — Большое спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что на территории региона обновляются Дома культуры".

Общаясь с творческими коллективами ДК, Дмитрий Азаров поблагодарил их за активную работу по формированию культурной жизни села и духовное воспитание подрастающего поколения.

Особая гордость жителей Дмитриевки — музей истории села, который также расположился в здании ДК и готовится к открытию. Сотрудники Дома культуры рассказали Дмитрию Азарову, что в предыдущие годы экспозиция музея была частично утеряна, и сейчас ее восстанавливают все миром.

Также Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн осмотрели парк, благоустроенный по нацпроекту "Жилье и городская среда", а также возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Во время осмотра парка к главе региона подошли хоккеисты местной команды. Они рассказали, что совсем недавно сразились с командой села Подъем-Михайловка Волжского района. Хоккеисты отметили, что в дальнейших планах — участие в новых турнирах. Губернатор поручил главе Нефтегорского района Александру Баландину закупить для команды новую форму.