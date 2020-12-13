Школа-интернат в Новокуйбышевске по нацпроекту "Образование" получила ультрасовременное оборудование

Благодаря нацпроекту "Образование" в двух школах Самарской области для детей с ограниченными возможностями здоровья появились уникальные коррекционно-развивающие и дидактические комплекты. Ультрасовременное оборудование получили ГБОУ школа-интернат № 3 в Тольятти и ГБОУ школа-интернат им. И. Е. Егорова в Новокуйбышевске.

Теперь у детей с ограниченными возможностями здоровья появилась возможность заниматься по новейшим методикам в специально оборудованных классах. Директор школы-интерната имени И. Е. Егорова в Новокуйбышевске Елена Попова рассказала, что создание современных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, повлияло на повышение качества образовательного процесса.

"В нашей школе учатся более 460 учеников из Самарской области. Все они имеют индивидуальные ограничения по здоровью. Благодаря реализации нацпроекта у нас появилось больше возможностей эффективно составлять программу для каждого воспитанника", — говорит Елена Валентиновна.

По нацпроекту в новокуйбышевскую школу-интернат приобрели более 900 наименований современного оборудования, а также комплекты мебели, учитывающие индивидуальные потребности детей. В 2020 году полностью переоборудовали кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда. Для школы купили диагностические комплекты и коррекционно-развивающие и дидактические средства обучения, оснастили учебные мастерские и спортивные залы.

"Сейчас мы выстраиваем программу обучения таким образом, чтобы индивидуально подходить к каждому ребенку с особенностями. Некоторые дети лучше развиваются, используя тактические методики, а кто-то лучше воспринимает информацию на слух или визуально", — рассказала директор школы.

Как отмечают сами преподаватели, обучение с помощью специальных программ на компьютере помогает вовлечь в процесс любого ребенка. Детям очень нравится новое современное оборудование, а учителя видят прогресс в развитии своих учеников. Помимо усвоения образовательных программ, дети учатся обращаться с новыми технологиями, которые в современном мире занимают важное место в жизни людей.

Кроме обучения, у воспитанников школы-интерната в Новокуйбышевске появилась уникальная возможность проявлять свои творческие таланты. Дети могут заниматься спортом с различными коррекционно-развивающими снарядами, рисовать, петь и танцевать в оборудованных классах.

По словам Елены Поповой, в танцевальном классе установлены новые качественные хореографические станки и проектор с экраном. Детям включают на большом экране различные уроки танцев, и они повторяют движения за профессионалами.

Одно из нововведений — это появление класса робототехники. На внеурочных занятиях дети могут научиться создавать различных роботов, которые умеют двигаться. Преподаватель рассказывает, что данное занятие отлично развивает логику и техническое мышление, которое формирует творческое отношение к делу.