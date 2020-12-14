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Армия Общество

Самара стала первым городом России с социальной рекламой Юнармии на дорогах

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с разрешения ГИБДД появились знаки желтого цвета с логотипом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения и надписью: "Юнармия. объединяем детей России".

"Мы вышли с инициативой поддержать такого рода социальную рекламу, на что получили поддержку от администрации города и ГИБДД по Самарской области. На данный момент установлено 10 знаков. Самара стала первым городом России с социальной рекламой Юнармии на дорогах, — сказал руководитель Юнармии в Самарской области Алексей Родионов. — Наша цель — возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны".

В ближайшее время планируется установить еще 10 знаков.

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