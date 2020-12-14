"МетроМакс" помогает детям осваивать "Умный дом"

В детском технопарке "Кванториум Тольятти" подведены итоги регионального обучающего хакатона "Умный дом". Школьники Самарской области разрабатывали устройства для системы "Умный дом" по семи трекам, в числе которых были удаленные и автоматические помощники ведения домашнего хозяйства, системы управления освещением, полива домашних растений и ухода за животными, а также средства охраны.

Всего на участие в мероприятии заявились 76 команд со всей Самарской области. На экспертную оценку жюри был представлен 21 проект. Генеральным партнером хакатона выступила группа компаний "МетроМакс".

Генеральный директор ГК "МетроМакс" Дмитрий Петров

"Я хочу поблагодарить руководство самарского областного центра детско-юношеского технического творчества за приглашение принять участие в первом региональном хакатоне "Умный дом", который проходил на базе детского технопарка "Кванториум Тольятти", — подчеркнул генеральный директор ГК "МетроМакс" Дмитрий Петров, — Нам всегда приятно помочь ресурсами и компетенциями нашего предприятия развитию кадрового потенциала IT-отрасли в Самарской области. В этот раз наши эксперты подготовили для участников серьезные практически задания, которые обычно решают взрослые специалисты. Нам было очень интересно посмотреть видение наших юных коллег на пути решения этих задач. Надо признать, их свежий взгляд и уровень подготовки нас приятно удивили. Именно поэтому мы учредили специальный приз. Он достался команде "Хомяки". Наши поздравления молодым специалистам и отдельно их наставникам. Мы будем рады принять участие в новых мероприятиях самарского областного центра детско-юношеского технического творчества. Считаем, что это работа очень полезна не только для развития IT-отрасли в нашем регионе, но и экономического потенциала в целом".

Директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов

"Мы видим, насколько серьезными стали разработки учащихся из различных населенных пунктов Самарской области. Очень вырос уровень технологической компетенции команд, — так оценил результаты хакатона директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. — Это стало возможным, благодаря реализации мероприятий национального проекта "Образование". Школы получили современное оборудование. Это сказалось на инженерной подготовке ребят. Также мы искренне признательны нашим партнерам за их участие в мероприятии".