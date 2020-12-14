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Губернатор Власть и политика

Губернатор отложил принятие решения по блокировке социальных карт для пожилых

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Азаров отложил принятие решения по блокировке социальных карт для лиц старшего возраста (65+).

"Прошу провести дополнительную работу, позвонить каждому ветерану и узнать, как соблюдают режим, какая есть потребность в передвижениях, как помогают родные и волонтеры", - поручил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что ветераны и люди старшего возраста ответственнее всех соблюдают режим самоизоляции, они самые дисциплинированные. "Будет обидно, если блокировкой транспортных передвижений мы заставим ветеранов и пенсионеров идти до магазина и товаров первой необходимости пешком и в это холодное время навредим больше. Нужно еще раз все продумать. Важно сейчас, объединив усилия всех на местах - волонтеров, общественности, старших по подъездам, - поднять буквально народную волну поддержки старшего поколения", - призвал Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области поручил до 18 декабря представить решение, основанное на мнении каждого жителя губернии почтенного возраста.

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