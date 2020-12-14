Дмитрий Азаров рассказал об обеспечении питанием медиков ковид-госпиталей

Губернатор Дмитрий Азаров поручил до конца недели решить вопрос обеспечения горячим питанием и продуктовыми наборами медиков всех ковидных больниц региона. А для тех, кто встретит Новый год на рабочих местах, подготовить праздничный ужин.

Об этом он заявил в понедельник, 14 декабря, участвуя в социальном онлайн-форуме волонтеров партии "Единая Россия". Форум волонтеров собрал представителей добровольческих центров ЕР, развернутых по всей стране.

Дмитрий Азаров принял участие в форуме, находясь в одном из крупнейших ковид-госпиталей региона, созданного на базе Самарской областной клинической больницы имени Середавина.

Здесь развернуто 1200 коек для лечения больных COVID-19, а коллектив составляет 1600 медиков. Большому врачебному коллективу помогают волонтеры партии - они работают в пункте раздачи горячего питания медицинским работникам.

"К раздаче горячего питания мы приступили еще весной. В эту работу включились волонтеры, предприниматели, наши товарищи по партии, депутаты - муниципальные, областные, государственные, которые делали свои взносы, привозили сюда продукты питания, пока это не приобрело системный характер. Эта работа продолжается и сейчас", - рассказал Дмитрий Азаров.

Во время онлайн-форума Дмитрий Азаров также выступил с предложением принять на федеральном уровне отдельную программу для обучения жителей, которые остались без работы в этот период.

"В регионе такую программу реализуем и помогаем людям осваивать новые профессии", - заключил Дмитрий Азаров.