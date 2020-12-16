Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж выиграл грант

Теперь студенты будут осваивать рабочие профессии в новых условиях. Совсем скоро юноши и девушки смогут заниматься в четырех мастерских, оборудованных по компетенциям "поварское дело", "хлебопечение", "экономика и бухучет", "ресторанный сервис".

"На наш взгляд, это очень востребованные направления. Сейчас много открывается пекарен, кондитерских. Повара должны быть универсальными, владеть различными компетенциями и не только уметь приготовить блюда в соответствии с международными стандартами, но и уметь их сервировать, подать, а также пообщаться с гостями", — уверена директор Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа Венера Земалиндинова.

Образовательное учреждение уже второй раз аккредитовано как специализированный центр компетенций, который отвечает мировым требованиям — учащиеся неоднократно становились призерами и победителями региональных и национальных чемпионатов. "Молодые профессионалы WorldSkills Россия".

В совершенстве овладеть профессией не так просто. Чтобы по-настоящему научиться печь хлеб, требуется специальное оборудование. До недавнего времени колледжи не располагали им в полной мере. Нацпроект "Образование" открывает новые возможности для тех, кто стремится получить профессию, актуальную во все времена. На средства гранта, выигранного в федеральном конкурсе, в колледже будет оборудована мастерская по компетенции "хлебопечение", аналогов которой в Самарской области не существует.

"Эта победа станет импульсом к развитию образовательного учреждения, — считает Венера Земалиндинова. — На средства гранта мы планируем создать материально-техническую базу, которая будет соответствовать современным мировым требованиям".

Ученики и преподаватели колледжа представили на конкурс проект под названием "Архитектура успеха" в рамках лота "Искусство, дизайн и сфера услуг". Всего в этой номинации было подано 199 заявок. Федеральный грант выиграли 28 профессиональных образовательных учреждений из 21 субъекта страны.

Уже с 2014 года в колледже функционирует аккредитованный специализированный центр компетенций, а с 2019 — аккредитованный центр проведения демонстрационного экзамена по специальности "Поварское дело", один из шестнадцати в России. Новые мастерские — новые возможности: здесь можно будет готовить специалистов по программам дополнительного профессионального образования.

Учиться и получать новые компетенции на новом оборудовании могут не только студенты, но и представители самых разных групп населения. Например, те, кто потерял работу или потерпел финансовые сложности из-за распространения COVID-19. Занятия также можно будет организовать с помощью дистанционных онлайн-технологий.

Размер федеральной субсидии превышает 11 млн рублей, софинансирование из областного бюджета — еще 2,5 миллиона. Два миллиона вложит социальный партнер, и еще 1,6 миллиона — собственные средства колледжа.

"Мы сможем не только обучать людей, но и создавать экспертное сообщество из числа преподавателей, — говорит Венера Земалиндинова. — Нужно повышать квалификацию педагогов, и материально-техническая база для этого — обязательное условие. Мы готовы делиться опытом со всеми преподавателями спецдисциплин Самарской области".