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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Более 2000 аграриев со всей России приняли участие в стимулирующей программе Ростсельмаш

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Ростсельмаш подводит итоги программы "Ставим рекорды вместе". В ней приняли участие более 2000 человек со всей России, а некоторые результаты уже можно назвать рекордными.

Иван Попов и Андрей Полянин в ООО "Парфеновское" Иван Попов и Андрей Полянин в ООО "Парфеновское"
Фото: предоставлено "Ротор-лизинг"

Работа механизаторов сравнивалась по ряду параметров, в том числе по производительности на сельхозоперациях и топливной экономичности. Все участники должны были работать на технике Ростсельмаш, ограничений по количеству номинаций и масштабу агрофирм не было.

Хозяйства активно включались в соревнование с самого первого дня. Среди наиболее активных — Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская области, Пермский, Краснодарский, Алтайский края.

По всем показателям отлично проявили себя тракторы, цифры уже называют рекордными. Лучшую производительность на тракторах показали хозяйства Ставропольского края, Тамбовской, Саратовской и Самарской областей.

Иван Попов, ООО "Парфеновское"

Самарские механизаторы из ООО "Парфеновское" продемонстрировали рекордные показатели в посевной на тракторах RSM 2375. "В нашем хозяйстве около 27 тысяч гектаров земли. 2,5 тысячи из них обрабатывает трактор RSM 2375. В этому году мы стали победителями в регионе в двух категориях — "Лучшая экономичность" и "Лучшая производительность". Мы достигли рекордных показателей по расходу дизельного топлива — 2,53 литра на гектар. За час трактор RSM 2375 обработал 18,5 гектара. А в категории "Лучшая производительность" наш показатель — 18,9 гектара земли в час", — рассказал учредитель ООО "Парфеновское" Иван Попов. — Будем надеяться, что совместно с сервисной службой "Ротор-лизинг" удастся улучшить показатели. Мы благодарим компанию Ростсельмаш за мотивацию ставить рекорды и идти к победе".

На комбайнах лучший намолот у участников программы из Белгородской, Омской и Кемеровской областей.

Владимир Кудряшов и Андрей Полянин в ООО Компания "БИО-ТОН" 

Отличные результаты показали и самарские комбайнеры. Победитель в категории "Зерноуборочные комбайны" ООО Компания "БИО-ТОН" связывает свой успех с работой техники. Руководитель отдела агрохолдинга по обслуживанию самоходной техники Владимир Кудряшов уверен, что на комбайнах Ростсельмаш TORUM 750 можно ставить и не такие рекорды. "У нас есть все ресурсы, чтобы улучшать показатели, — считает Кудряшов. — Комбайн обработал за смену 72 гектара при расходе топлива — 6,5 литра на гектар. Наш рекорд — выработка за час 35,73 тонны. Мы благодарим Ростсельмаш за возможность участвовать в программе "Ставим рекорды вместе". Компания "БИО-ТОН" уже 10 лет сотрудничает с официальным дилером ООО "Ротор-лизинг", благодаря чему обеспечивается устойчивая работа техники.

Лучшие сельхозтоваропроизводители в номинациях получили 30 автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 года выпуска. "Суть программы — в стимулировании агробизнеса к использованию современных технологий и качественных средств производства. Это необходимо, чтобы работать эффективно. Наша компания предоставляет и то, и другое", — отмечает Андрей Полянин, директор ООО "Ротор-лизинг" — официального дилера Ростсельмаш в Самарской области.

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