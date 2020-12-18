Самарский государственный экономический университет вошел в престижный международный рейтинг

СГЭУ попал в рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии британского аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS). Оно уже 16 лет, с 2004 года, ежегодно составляет перечни самых престижных вузов планеты, которые являются наиболее популярным и самым упоминаемым в мире источником сравнительной информации об университетах.

Очередной региональный рейтинг QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings опубликован 16 декабря 2020 года глобальным научно-исследовательским консультационным центром Quacquarelli Symonds. Среди 400 лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии Самарский государственный экономический университет попал в группу, занимающую с 301 по 350 место.

Всего в рейтинге представлен 121 российский университет, среди них 18 опорных вузов. Попадание в него СГЭУ не случайность, а закономерный результат усилий его команды, потому что он - ведущий профильный вуз Поволжья, входящий в число лучших образовательных учреждений России и занимающий лидирующие позиции во многих рейтингах. Включение в QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia отражает эффективную работу коллектива университета в области научной и образовательной деятельности, международного сотрудничества, а также демонстрирует высокий уровень репутации среди работодателей.

Коллектив СГЭУ гордится такой высокой оценкой результатов своего труда и одновременно считает ее авансом на будущее - чтобы был стимул сохранять и увеличивать поступательное движение вперед и темпы развития самого современного экономического высшего учебного заведения Поволжья.

Специалисты считают списки QS одним из трех самых авторитетных рейтингов университетов в мире, наряду с Academic Ranking of World Universities и Times Higher Education World University Rankings. Рейтинг QS оценивает учебные заведения по десяти критериям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение количества преподавателей и студентов, количество публикаций на одного преподавателя и сотрудника, количество цитирований на одну публикацию, доля иностранных преподавателей и сотрудников, доля иностранных студентов, доля преподавателей и сотрудников с ученой степенью, глубина международных научных коллабораций, веб-импакт (влияние в онлайн-среде) и присутствие в веб-сообществе.