Губернатор Самарской области рекомендовал сделать 31 декабря выходным

Дмитрий Азаров в пятницу, 18 декабря, подписал обращение, которое направят в Союз работодателей Самарской области и Федерацию профсоюзов, чтобы сделать для жителей региона 31 декабря выходным днем.

По словам губернатора, окончательное решение остается за работодателями. Руководители трудовых коллективов могут самостоятельно выстроить рабочее расписание — чтобы 31 декабря освободить сотрудников, можно компенсировать его другим днем. Например, сделать рабочим 26 декабря — последую субботу месяца.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что в первую очередь желательно сделать выходной 31 декабря для женщин: "Как правило, наши хозяюшки этот день тратят на подготовку праздника. Для того чтобы всем было вкусно, тепло и уютно в новогодний вечер. Давайте подумаем и мы об этом. Ведь им нужно еще привести себя в порядок и порадовать своей красотой близких. Поэтому прошу отдельно подумать о труженицах, очаровательных женщинах Самарской области. Я рассчитываю на очень мудрые, оптимальные для трудового коллектива решения всех руководителей".