Аграриям Самарской области удалось поставить сразу несколько рекордов

В пятницу, 18 декабря, в Самарской области подвели итоги работы АПК за 2020 год.

В условиях распространения коронавирусной инфекции, экономического кризиса, непростых погодных условий и распространения АЧС деятели АПК сделали невозможное: продемонстрировали динамику по основным показателям, а по некоторым — поставили рекорды. Так, несмотря на африканскую чуму свиней, увеличилось производство скота и птицы в живом весе, выросло поголовье крупного рогатого скота, а также надои молока. Особенных успехов достигли растениеводы: валовый сбор зерна составил 2914,8 тыс. тонн — это лучший результат за последние 30 лет. Кроме того, порадовала и урожайность: она составила 26,1ц/га, что является абсолютным рекордом для Самарской области.

"Сегодня мы вправе от всей души, искренне, сердечно поблагодарить всех, кто своим трудом добился выдающихся результатов — рекордного урожая в этом году, — отметил губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя участников совещания. — Сегодня сельское хозяйство — это успешно развивающаяся отрасль, которая кормит и поит, дает уверенность в себе, дарит людям здоровье. Отрасль, которая обеспечивает огромный вклад в поставку продукции на экспорт. Горд тем, что наши сельхозпроизводители также вносят колоссальный вклад в эту работу".

Лидерами по валовому сбору зерна в 2020 г. стали Ставропольский, Кошкинский, Сергиевский и Кинель-Черкасский районы. Зафиксирован и рекордный намолот в Челно-Вершинском районе. Среди предприятий отличились ООО Компания "Био-Тон", "Василина" и "СИНКО".

Отличных результатов добились аграрии в сфере выращивания плодово-ягодной продукции: собрано 20 тыс. тонн — на 25% выше уровня 2019 года. Лидеры по этому направлению — ООО "Сад" Приволжского района, ОАО "Сургутское" Сергиевского района и ООО "Кошелевский Посад" Сызранского района.

По итогам года стоимость валовой продукции сельского хозяйства составит 106,5 млрд руб. — 106% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Кроме того, планируется, что экспорт продукции АПК превысит $337 млн.

"Это ваш самоотверженный, по-настоящему ударный труд обеспечил развитие экономики нашего региона. В этот период, когда из-за различных ограничительных мер тяжелее пришлось промышленности, труженики села внесли свой огромный вклад в то, чтобы валовый региональный продукт нашего региона увеличивался. Все, что зависит от тружеников села, было сделано", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николая Абашина, высокую урожайность обеспечивает обновление сельскохозяйственной техники, развитие мелиорации и увеличение объемов применения минеральных удобрений. Под урожай 2020 г. внесли 114 тыс. тонн минеральных удобрений — на 25% больше, чем в 2019 году. Удобренная площадь составила 880 тыс. га, что на 156 тыс. га превышает уровень прошлого года.

Генеральный директор ООО "Степные просторы", председатель НП "Самарский зерновой союз" Николай Золотов отметил, что рекордной урожайности достигли благодаря внедрению на многих сельхозпредприятиях современной техники и технологий, закупке элитных семян и использованию минеральных удобрений. "Минеральные удобрения дорогие, но хозяйства видят, что отдача от них большая", — отметил он.

В связи с этим Дмитрий Азаров поручил правительству активнее поддерживать предприятия, которые применяют минеральные удобрения, стимулировать тех, кто пока воздерживается от их использования.

Один из залогов успеха АПК Самарской области — грантовая поддержка малых форм хозяйствования. Министр отметил, что большая часть фермеров, получивших гранты, занимается разведением мясного и молочного крупного рогатого скота, что влияет на рост поголовья крупного рогатого скота в Самарской области и объемы производства валовой продукции животноводческой отрасли. Так, в 2020 г. гранты получили 27 начинающих фермеров, 11 из которых ведут деятельность по развитию молочного животноводства, одно КФХ занимается козоводством. На средства гранта они планируют приобрести 452 головы крупного рогатого скота, из которых 283 головы уже куплено.

Об опыте получения грантовой поддержки рассказала глава КФХ Борского района Наталья Богомолова. Женщина отметила, что они с мужем не новички в сельском хозяйстве: начинали как пчеловоды, а затем выкупили ферму около 1000 кв. м, обновили помещения для животных, пробурили скважину, провели электричество, приобрели 46 голов скота. Чтобы получить средства на дальнейшее развитие хозяйства, решили подать заявку в конкурс "Агростартап 2020".

"Победили, получили грант и на эти средства приобрели 26 голов мясного направления и поильное оборудование. На данный момент у нас 76 голов, из них 22 коровы, — добавила фермер. — В дальнейшем мы планируем довести стадо до 140 голов, купить племенных быков и развивать хозяйство".

Дмитрий Азаров поздравил Наталью Богомолову с успешной работой и отметил, что муниципальные власти должны оказывать всестороннюю поддержку таким фермерам как она. В частности — сопровождать при подготовке документов на получение субсидий и грантов.

"Сопровождение фермерских хозяйств на всех этапах — это путь к успеху. Помощь, поддержка и советы очень нужны. С первого дня надо помогать и подсказывать, не столько осуществляя контроль, сколько вести сопровождение стартапа", — обратил внимание руководителей профильного министерства и глав районов губернатор.

Поддержку государства оказывают и совсем мелким, семейным фермам. В 2020 г. победители в конкурсе на получение грантов 10 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Один из них — глава КФХ Кинельского района Тимур Галиев. Он рассказал, что занимается мясным и молочным скотоводством с 2014 года.

В этом году благодаря средствам гранта обновил парк сельскохозяйственной техники, а также планирует построить цех по переработке молока. "Это позволит не просто отпускать охлажденное молоко, а свою, готовую продукцию, — пояснил мужчина. — Дмитрий Игоревич, хочу поблагодарить вас, правительство за внимание к фермерам".

На совещании отметили, что многие фермеры хотят участвовать в конкурсах на субсидии и получать поддержку таким образом, но отказываются от этого, сомневаясь в своих силах. Кроме того, по словам глав муниципалитетов, фермеров останавливает маленькая квота на тех, кому ежегодно могут быть предоставлены средства гранта.

"Направляйте в адрес Николая Владимировича Абашина предварительные заявки по желающим участвовать в стартапе, желающим заявиться на грант. Давайте оценим, сколько таких людей сегодня, вполне возможно, мы вместе с нашими депутатами вернемся к вопросу увеличения средств на эти цели", — поручил глава региона.

Отдельно на совещании рассмотрели вопрос благоустройства и развития сел по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий". За год благодаря программе 66 семей получили средства на улучшение жилищных условий, построеили 10 жилых домов для обеспечения по договору найма жилого помещения 17 семей в Богатовском, Елховском, Исаклинскиом и Красноярском районах, введено в эксплуатацию более 4 км газопроводов в пос. Яровой Красноярского района и более 11 км водопроводов в Сергиевскомом районе. Реализовано 665 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий. От лица жителей с. Исаклы член родительского комитета местной школы Ирина Барышева поблагодарила главу региона за благоустройство общественных пространств, а председатель общественного совета местного самоуправления Кошкинского района Глеб Мотолыгин — за установку уличного освещения, благоустройство парков, детских и спортивных площадок, строительство тротуаров в районе.

"Внимание, которое сегодня есть со стороны президента страны Владимира Владимировича Путина к жителям села, сельским труженикам во многом предопределят успешное, устойчивое и комплексное развитие сельских территорий и всего агропромышленного комплекса. Уверен, что это внимание будет постоянным со стороны президента, Правительства РФ, региональной власти. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку в ваших делах и начинаниях", — резюмировал Дмитрий Азаров.