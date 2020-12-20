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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Выставка "Черного квадрата" стала возможной благодаря соглашению с Эрмитажем"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выходные, 19 и 20 декабря, - последние дни, когда в Самарской области экспонируется одно из самых известных произведений XX века - "Черный квадрат" Казимира Малевича.

19 декабря в областной художественный музей приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
105 лет назад в этот день картину впервые представили публике на "Последней футуристической выставке картин "0,10" в Петрограде.

"Удивительно, что этот день картина встречает именно у нас, в Самарской области", - отметила директор музея Алла Шахматова.

В Самарскую область "Черный квадрат" доставили в конце ноября в рамках "Дней Эрмитажа". Договоренность о совместных проектах закреплена соглашением, подписанным Дмитрием Азаровым и гендиректором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в 2019 г. на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Выставка "Черного квадрата" стала возможной благодаря нашему соглашению с Эрмитажем. Я еще раз хочу поблагодарить Михаила Борисовича Пиотровского за саму идею такого сотрудничества и такой выставки одной картины, за те добрые слова, которые он сказал в адрес нашей Самарской области, предваряя открытие выставки", - отметил Дмитрий Азаров.

Для демонстрации знаменитого полотна самарские дизайнеры, архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы разработали специальный арт-проект "Черный квадрат [Аудиенция]". Его образной темой является особая организация пространства - павильон в виде треугольной призмы. Конструкция павильона ведет зрителей к картине. Cтены павильона, сужаясь к углу с "Черным квадратом", усиливают концентрацию энергии картины, одновременно влияя на восприятие зрителя.

"На мой взгляд, картина очень интересно выставляется, я хотел бы поблагодарить наших удивительных архитекторов, дизайнеров, замечательных творческих людей Дмитрия и Марию Храмовых. Эксперты, искусствоведы, которые приезжали из столицы, других городов страны, отмечали, что такая подача картины добавляет в восприятии. И в этом смогли убедиться не только жители города, всей Самарской области, но и те многочисленные гости, которые приехали сюда ради того, чтобы увидеть "Черный квадрат" Малевича на Самарской земле", - акцентировал внимание глава региона.

Отметим, что по инициативе главы региона, руководителя рабочей группы Госсовета по культуре Дмитрия Азарова Самарская область активно развивает отношения с ведущими федеральными музеями: договоренности о партнерстве достигнуты также с ГМИИ им. Пушкина и с Третьяковской картинной галереей.

"Нацелен на то, чтобы Третьяковская картинная галерея была представлена в Самаре своим филиалом, - отметил губернатор. - Надеюсь, что 2021 год станет ключевым с точки зрения создания самого здания, самого пространства музея. И дай бог, в первый квартал 2022 года филиал здесь уже откроется. Все силы для этого приложим".

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