Виктор Акопьян: "Тысячи учителей и детей получили новые возможности для личностного роста"

Вместе с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном подводим итоги непростого 2020 года и говорим о реализации национальных проектов, поскольку это векторы, определяющие внутреннюю политику. Нацпроект "Образование" реализуется в Самарской области уже второй год. Если говорить о цифрах и показателях, что сделано в Самарской области за два года? Об этом и многом другом в интервью с министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном.

— Можно, конечно, кратко и тезисно назвать цифры. Например, в 236 школах и техникумах мы поставили компьютерную технику, 87 школ оборудовали "Точками роста", обновили и практически заново воссоздали региональный центр для одаренных детей "Вега", оснастили 40 мини-технопарков. Кроме того, построили второй корпус Образовательного центра "Южный город", открыли It-куб и Дом научной коллаборации, а также центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства), центр непрерывного повышения профмастерства педагогов, центр опережающей профессиональной подготовки, переоснастили 10 мастерских в колледжах региона и 24 кабинета технологии в школах, приобрели мобильный "Кванториум". Но я хотел бы подчеркнуть, что за каждой цифрой стоят дети и педагоги. А это тысячи человек, которые получили новые возможности для личностного роста. И вот это самое большое достижение реализации национального проекта "Образование" на территории Самарской области.

Я уже упомянул про региональный центр для одаренных детей. Он организован по образу и подобию сочинского "Сириуса", который учрежден по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и работает по трем направлениям: наука, спорт и искусство. Летом этого года в учреждение было поставлено самое современное оборудование, теперь "Вега" располагает инструментарием для научной деятельности мирового уровня. Школьники со всей области несколько раз в году приезжают сюда для участия в сменах, которые длятся от 14 до 21 дня. Дети занимаются с ведущими преподавателями, профессорами и кандидатами наук не только из региональных, но и российских вузов — мы их специально приглашаем. За 2020 год обучение в центре прошли больше 3000 детей.

— То есть обучение построено по принципу ротации?

— Абсолютно точно. Четыре смены одновременно занимаются в этом центре. Кроме того, дети обучаются здесь и на постоянной основе (с 8 по 11 классы). Из любой точки нашего или соседних регионов, а также ближайшего зарубежья можно зайти на сайт центра для одаренных детей "Вега", пройти тестирование, конкурсный отбор и приступить к учебе. Мы всегда открыты и рады каждому ребенку.

— Вы говорили про "Точки роста". Что это за учреждения, для чего они созданы?

— Название говорит само за себя. "Точки роста" нацелены на развитие новых качеств у ребенка, они дают детям возможность открывать новое вне рамок школьной программы. В "Точках роста" осуществляются и профориентация, и дополнительное образование, и внеурочная деятельность, и преподаются непосредственно школьные предметы — математика, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, технология и любые другие, где есть возможность использовать новое современное оборудование: компьютеры, 3D-принтеры, квадрокоптеры и многое другое. Сейчас охват — около 42,5 тыс. детей в 87 школах. К 1 сентября следующего года мы планируем открыть в регионе еще 64 "Точки роста" — уже трансформированные. В Министерстве просвещения России подчеркивают, что у детей необходимо развивать интерес к естественным наукам — и в сельской местности появятся обновленные кабинеты физики, химии, биологии.

— "Точки роста" доступны всем школьникам?

— Здесь нет и не будет никаких ограничений. "Точки роста", мини-технопарки, кванториумы (включая мобильный кванториум) включены в единое образовательное пространство. Оно призвано обеспечить единые возможности для всех учащихся, где бы они не проживали: в сельской местности, в малом городе, в столице региона. Мы открыты для всех.

— К теме профессиональной ориентации. Она волнует всех современных родителей — практически с того момента, как ребенок поступает в начальную школу. Сейчас государство принимает меры, чтобы усовершенствовать систему среднего профессионального образования. Что предпринимается для профориентации в Самарской области?

— Мы даже немного опередили время. 2019 год губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров объявил Годом СПО в регионе. В этот период из областного бюджета была выделена большая сумма средств на капитальный ремонт учреждений среднего профессионального образования и закупку оборудования для них. А в 2020 году развитие ряда направлений началось по всей стране в рамках нацпроекта "Образование", и мы, безусловно, приняли в этом участие. В текущем году в рамках реализации нацпроекта в областных учреждениях СПО открылись 10 профессиональных мастерских. Они разнонаправленные, максимально приближенные к реальным условиям производства. К примеру, мастерская по компетенции "Поварское дело" — это производственные цеха с современным оборудованием. Важно, что после получения диплома выпускник сможет прийти в кафе, рестораны, столовые — и сразу же приступить к работе.

Конечно, все это влияет на выбор профессии школьниками. С 9 класса осуществляется предпрофильная подготовка, и каждый ребенок может прийти в вузы, техникумы, колледжи, посмотреть, как проходит процесс обучения, выбрать специальность по душе.

— В наступающем 2021 году продолжится реализация национального проекта "Образование". Какие планы у Самарской губернии?

— Мы подготовили к работе в 2021 году Центр опережающей профессиональной подготовки. Он создан в Тольятти в рамках нацпроекта "Образование", и с 1 января откроет свои двери для населения. Центр окажет помощь главам муниципальных образований, бизнесменам, всем руководителям предприятий, которые захотят в короткий срок перепрофилировать своего сотрудника. Так, появилась новая специальность — оператор летательных аппаратов (квадрокоптеров). Такой техникой оснащаются образовательные учреждения, она используется в сельском хозяйстве, геодезии, на предприятиях военно-промышленного комплекса. У работодателя не всегда есть время ждать, пока специалист нужного профиля будет подготовлен — 3 года в среднем профессиональном образовании, 4-6 лет в высшем профессиональном образовании. Мы приглашаем всех работодателей воспользоваться тем, что дает государство, и за короткий срок (3-6 месяцев) переучить действующего профессионала в нашем центре опережающей профессиональной подготовки. Уже действует сайт учреждения, приглашаем всех желающих узнать подробнее и принять участие в работе центра. Будут оснащаться мини-технопарки, "Точка роста", строиться новые школы, а это значит еще сотни, даже тысячи юных жителей Самарской области получат возможности для развития, раскрытия своих талантов.