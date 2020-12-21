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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Транспортные карты для пенсионеров будут действовать без изменений"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 декабря, губернатор Самарской области заявил, что поездки по социальным картам для пенсионеров ограничивать не будут.

Фото: samregion.ru

Напомним, сегодня глава региона обратился к старшему поколению в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Из-за распространения COVID-19 жители области в возрасте 65+ обязаны оставаться дома и соблюдать все санитарно-эпидемические нормы. При этом Дмитрий Азаров подчеркнул, что считает несправедливым ограничивать передвижение пенсионеров на общественном транспорте.

Губернатор уточнил, что ситуация была тщательным образом проанализирована.

"Мы попытались дозвониться каждому и узнать, какие причины заставляют людей, несмотря на рекомендации врачей, выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом, который несет дополнительные угрозы. Причины разные: это и поездки в поликлиники, походы в магазины, и занятия с внуками", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Обращаясь к старшему поколению, глава региона добавил: "Мы очень волнуемся за вас и просим поберечь себя, оставаться дома, соблюдая требования особого режима и рекомендации врачей".

Дмитрий Азаров попросил земляков позаботиться о своих родственниках — родителях, бабушках и дедушках — привезти им продукты, оплатить коммуналку. Оставаться дома пожилым помогают и волонтеры, которые могут доставить покупки и лекарства, помочь по хозяйству или куда-то подвезти. При этом поездки по соцкартам блокироваться не будут.

"Вам готовы помочь и дети, и внуки, и соцработники, и наши волонтеры. Берегите себя, а мы будем беречь вас!" — подчеркнул губернатор.

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