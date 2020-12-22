В отдаленные города и села Самарской области приезжает "Мобильный кванториум"

В этом году в Самарской области в рамках национального проекта "Образование" заработал "Мобильный кванториум" — уникальный передвижной технопарк, где дети под руководством наставников изучают возможности современной развивающейся цифровой среды.

Это миниатюрная лаборатория "на колесах", внутри которой обустроен многофункциональный комплекс для проведения опытов, моделирования и конструирования, в числе имеющейся техники — современные компьютеры, 3d-принтеры, лазерный гравер.

"Для саморазвития мне было интересно, особенно собирать роботов. Это было увлекательно. Наш класс и вообще наша школа получили море положительных эмоций, нам понравилось. И мы очень рады, что предоставили такую возможность", — рассказывает десятиклассница Александра Бородаева.

Передвижной технопарк оснащен всем необходимым для обучения детей в комфортных условиях: системой автономного отопления, кондиционирования, освещения, вентиляции, энергообеспечения с бортовым вводом для подключения внешней сети, спутником для подключения к мобильному интернету.

Обучение в "Мобильном кванториуме" предполагает 3 этапа работы в каждом населенном пункте. В этом году занятия проводятся в шести районах губернии: Кинельском, Сергиевском, Большечерниговском, Волжском, Богатовском, Нефтегорском. На всех территориях передвижной комплекс никогда не пустует, его посещают сотни детей.

"Было очень интересно послушать о том, какие виды программирования бывают, как учиться создавать свои мультфильмы, как устроены виар-очки, какие-то компьютеры, какая-то техника", — делится впечатлениями шестиклассник Егор Рекунов.

Обучение осуществляется по нескольким направлениям, или "квантумам". В IT-квантуме осваивают современные языки программирования, используя самые популярные и актуальные платформы с необходимым функционалом.

Геоквантум создан для изучения основ аэрофотосъемки, картографии, моделирования 3D-объектов, управления беспилотными летательными аппаратами.

Аэроквантум дает школьникам знания по аэродинамике, радиоэлектронике, программированию микроконтроллеров.

В VR-квантуме детей учат работать в виртуальной реальности — моделировать ситуации, просчитывать последствия и находить эффективные решения.

"Мы здесь представляем все те технические направления, которые сейчас необходимы в России. И те ребята, которые будут с детства заниматься ими, возможно, потом станут операторами беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас в нашем народном хозяйстве используются с большим успехом", — рассказывает наставник передвижного технопарка "Мобильный Кванториум" Андрей Троцкий.

Вся общероссийская система мобильных технопарков направлена на выявление и сопровождение талантов в сфере инженерных и технических специальностей. Педагоги "Мобильного кванториума", знакомя школьников с возможностями современной техники и оборудования, выполняют большую профориентационную работу. Школьникам легче выбирать будущую профессию, зная о прикладных дисциплинах и специальностях, за которыми будущее.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.