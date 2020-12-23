В новогоднюю ночь жители Самары получат "умные" подарки

Запрос в поисковике "гаджет в подарок" сегодня набирает более 50 млн ответов, значит дарить "умные" устройства становится модно, а получать их приятно. Накануне Нового года самарцы не отстают от общей тенденции и все чаще выбирают современную технику - в топе продаж смартфоны и смарт-браслеты.

Такие данные предоставили аналитики МегаФона, изучив прошлогодние предновогодние продажи и предпочтения покупателей за 11 месяцев этого года.

Какие телефоны чаще дарят? В 2020-м, аналогично предыдущему году, первенство по продажам в собственных салонах оператора сохраняют смартфоны. Особым спросом в Самаре пользуются Xiaomi Redmi 7A Matte Black с памятью 16 Gb, Samsung Galaxy A10 с безрамочным экраном и Samsung Galaxy A51 на 64 GB. Чаще всего "умные" телефоны приобретают в черном цвете.

Больше функций в подарок. "Умные" гаджеты требуют "умных" аксессуаров - вырос спрос на зарядные устройства, карты памяти, наушники, чтобы сделать смартфон функциональнее. Также самарцы начали больше следить за физической активностью, сном и калориями и стали покупать смарт-браслеты. Самыми популярными стали Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Значительно увеличилась в 2020-м и доля продаваемой портативной техники: колонок, зарядных устройств, умных часов, роутеров и модемов.

Несмотря на некоторую предсказуемость в выборе подарка к Новому году, 2020-й значительно скорректировал привычки покупателей. Изоляция поспособствовала росту популярности интернет-магазина МегаФона - объем продаж онлайн-площадки в Самаре увеличился на 146%. Выгодные предложения зачастую повышают интерес к онлайн- и офлайн-магазинам. К примеру, в качестве традиционного новогоднего бонуса в этом году оператор предложил покупателям два смартфона по цене одного.