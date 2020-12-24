Дмитрий Азаров вручил подарки детям - участникам акции "Елка желаний"

В четверг, 24 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил подарки детям - участникам благотворительной акции "Елка желаний".

Напомним, в Самарской области в преддверии Нового года проходит традиционная благотворительная акция "Елка желаний", благодаря которой сбываются мечты сотен мальчишек и девчонок из детских домов, многодетных семей, ребят с ограничениями по здоровью.



"Перед Новым Годом все мы ждем чуда - как взрослые люди, так и маленькие девчонки и мальчишки. Я рад вас увидеть и лично поздравить с наступающим праздником. Ваши обращения к Деду Морозу долетели и по его поручению попали на "Елку желаний". Мы постарались их выполнить", - отметил глава региона, обращаясь к детям.

В начале недели с новогоднего дерева в здании областного правительства губернатор снял семь открыток с самыми разными пожеланиями. Одну из них оставил 14-летний воспитанник новокуйбышевского реабилитационного центра "Наш дом" Александр Лапаев.

Парень хорошо учится в школе, с 6-го класса начал всерьез заниматься музыкой - осваивать гитару, но своего инструмента нет. Потому и загадал такое желание. Дмитрий Азаров исполнил его желание и подарил мальчику музыкальный инструмент.

Дмитрий Азаров исполнил все семь желаний ребят. 16-летней Валерии Ореховой он подарил многофункциональный настольный светильник, 9-летнему Семену Бучину - роликовые коньки, а Варваре Кишениной - SMART-часы. Восьмилетний Артем Емосуев получил в подарок набор конструктора, а Арина Перфилова - красивую куклу. Сестра Александра Лапаева Диана получила набор "Юный парфюмер" - она мечтает придумать духи, которые притягивали бы счастье.

Во время беседы за чашкой чая с пирожными все ребята поделились с губернатором своими достижениями. Глава региона похвалил ребят за их успехи в учебе и увлечения - спортивные и творческие.

Дети спросили, о каком подарке на Новый Год мечтает губернатор. "Здоровье всех жителей Самарской области было бы для меня главным подарком. Чтобы жителей региона становилось все больше и больше, а болеющих людей - все меньше", - ответил Дмитрий Азаров. На прощанье дети преподнесли главе региона подарки, сделанные своими руками.

В этом году в рамках благотворительной акции исполнятся желания более чем 3 тыс. детей. 67 "Елок желаний" установлены во всех городах и районах области. поэтому исполнить самые сокровенные мечты детей-сирот, воспитанников приютов, ребят из многодетных семей и с ограничениями по здоровью может каждый житель региона.