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Губернатор Власть и политика

Губернатор пообещал не индексировать зарплаты чиновников

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в интервью телеканала "Губерния" рассказал, что региональные власти планируют провести индексацию заработных плат бюджетников, а также пенсий. По последним рост, по его словам, ожидается на уровне 6,3%.

"Но могу сказать сразу, что мы не планируем индексацию и повышение зарплат чиновникам. Понимаем, что сейчас непростая ситуация. И по бюджету сложно, да и людям - абсолютному большинству жителей Самарской области - непросто сейчас. Повышать в этих условиях зарплаты чиновникам мы не будем, мы эти средства направим на здравоохранение, на социальные нужды, на то, что необходимо всему обществу", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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