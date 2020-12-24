16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров не исключил смены ряда глав до конца 2020 года Дмитрий Азаров: В Самарской области в 2020 году создано около 10 тыс. новых рабочих мест Губернатор Самарской области назвал врачей и волонтеров главными героями 2020 года Дмитрий Азаров рассказал об ответственности за жизненно важные решения В 2020 г. в Самарской области впервые за 10 лет отмечается положительный баланс межрегиональной миграции

Губернатор Власть и политика

Губернатор Самарской области назвал врачей и волонтеров главными героями 2020 года

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В большом интервью по итогам уходящего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность работы врачей и волонтеров в период пандемии.

Главными героями 2020-го, по мнению Дмитрия Азарова, являются врачи, волонтеры и все те, кто стоял и в настоящее время находится на передовой борьбы с коронавирусом.

"Каждый из нас ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы все ответственны друг за друга. В этом году мы это почувствовали, как никогда. От того, насколько четко мы соблюдаем ограничения, требования и рекомендации врачей, зависит общественное здоровье", - подчеркнул губернатор.

Он в очередной раз поблагодарил медиков, врачей, медсестер, санитаров и всех, кто защищает общественное здоровье и жизни людей. Отдельную благодарность глава региона выразил волонтерам Самарской области.

"Всего у нас в области около 150 тыс. волонтеров. 10 тысяч из них включились в борьбу за жизни людей. Это и волонтеры-медики, и волонтеры-водители, да и просто молодые, современные и небезразличные люди, которые помогают старшему поколению, помогают тем, кто в помощи нуждается. Сходить в магазин, помочь по хозяйству, передать весточку родным и близким и так далее. Они принимают звонки от людей, которые просто нуждаются в общении. Спасибо этим замечательным людям", - сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, в Самарской области с марта этого года действует акция #МыВместе. Волонтерские штабы открылись во всех 37 муниципалитетах губернии. Работа добровольцев неоднократно отмечалась не только на региональном, но и на федеральном уровне.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3