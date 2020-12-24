Губернатор Самарской области назвал врачей и волонтеров главными героями 2020 года

В большом интервью по итогам уходящего года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность работы врачей и волонтеров в период пандемии.

Главными героями 2020-го, по мнению Дмитрия Азарова, являются врачи, волонтеры и все те, кто стоял и в настоящее время находится на передовой борьбы с коронавирусом.

"Каждый из нас ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы все ответственны друг за друга. В этом году мы это почувствовали, как никогда. От того, насколько четко мы соблюдаем ограничения, требования и рекомендации врачей, зависит общественное здоровье", - подчеркнул губернатор.

Он в очередной раз поблагодарил медиков, врачей, медсестер, санитаров и всех, кто защищает общественное здоровье и жизни людей. Отдельную благодарность глава региона выразил волонтерам Самарской области.

"Всего у нас в области около 150 тыс. волонтеров. 10 тысяч из них включились в борьбу за жизни людей. Это и волонтеры-медики, и волонтеры-водители, да и просто молодые, современные и небезразличные люди, которые помогают старшему поколению, помогают тем, кто в помощи нуждается. Сходить в магазин, помочь по хозяйству, передать весточку родным и близким и так далее. Они принимают звонки от людей, которые просто нуждаются в общении. Спасибо этим замечательным людям", - сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, в Самарской области с марта этого года действует акция #МыВместе. Волонтерские штабы открылись во всех 37 муниципалитетах губернии. Работа добровольцев неоднократно отмечалась не только на региональном, но и на федеральном уровне.