Дмитрий Азаров поздравил спасателей региона с профессиональным праздником

В пятницу, 25 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников регионального управления МЧС с профессиональным праздником - Днем спасателя, а также 30-летием со дня образования министерства.

"Спасатели и пожарные всегда приходили на помощь людям в кризисной или чрезвычайной ситуации, не считаясь с угрозами для собственной жизни, действовали решительно во имя и во благо человека. Хочу искренне поблагодарить всех ветеранов, которые стояли у истоков формирования нового на тот момент министерства", - обратился глава региона к ветеранам службы.

Сегодня во всех территориальных подразделениях областного управления МЧС трудится более 4200 человек, в их распоряжении 539 единиц современной техники.

"Я помню первые автомобили ВАЗ 452 "Буханка". Сейчас, конечно, на службе совсем другие аварийно-спасательные машины, техника постоянно обновляется, - говорит ветеран ведомства Николай Костикин, который 27 лет спасал жизни людей. - И сами спасатели наиболее подготовленные и мобильные, оперативно реагируют на призывы людей о помощи".

За последние три года материально-техническая база ведомства обновлена на 70%. Во многом это стало возможным благодаря поддержке губернатора. Он поблагодарил всех спасателей за самоотверженный труд и спасенные жизни.

"Ваша работа требует высочайшего профессионализма, предельной собранности, умения быстро принимать единственно правильное решение в сложнейшей обстановке. И жители региона знают, что в МЧС трудятся высококлассные специалисты, готовые всегда прийти на помощь тем, кто попадает в беду. Спасибо за спасенные жизни, за здоровье людей, за безопасность в Самарской области", - обратился к сотрудникам ведомства Дмитрий Азаров.

Самым выдающимся спасателям и работникам пожарной охраны глава региона вручил награды.