В пятницу, 25 декабря, Дмитрий Азаров жестко предупредил главврачей по поводу несвоевременных выплат родственникам погибших от ковида медработников.

Это произошло во время осмотра нового офиса врача общей практики в Белозерках Красноярского района. Выяснилось, что в ОВОПе нет ни одного защитного костюма, и если врачу придется контактировать с больным, он не будет экипирован по требованиям безопасности.

"Это недопустимо, костюм должен быть!", — отчитал главного врача ЦРБ Дмитрий Азаров. Он отметил, что, увы, есть случаи гибели сотрудников медучреждений от ковида, и как выясняется, не все родственники своевременно получают положенные выплаты.

В качестве примера он привел случай, о котором стало известно накануне. Врач умер от коронавируса еще в октябре, но положенных выплат нет до сих пор.

Дмитрий Азаров подчеркнул: в первую очередь следить за этим — забота главных врачей. Халатность недопустима. Тем, кто допускает такую несправедливость по отношению к своим сотрудникам, губернатор пригрозил увольнением.

"Случилась беда, не надо ждать, когда родственники к вам придут. В первую очередь вы сами, главврач должен быть заинтересован в защите своих сотрудников. А у вас даже костюма защитного нет", — жестко отреагировал на ситуацию глава региона.

Министру здравоохранения Самарской области последовало предупреждение о повышении контроля и принятии незамедлительных мер в случаях выявления подобных случаев.