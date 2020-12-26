В январе 2021 г. "Экоцветик" отроет свои двери для малышей Красноярского района

В ходе рабочей поездки в Красноярский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил готовность к открытию нового детского сада "Экоцветик" в Белозерках. Садик на 140 мест построен всего за год в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Появления детского сада жители Белозерок очень ждали. Для быстро растущего коттеджного поселка "Экодолье" его строительство было насущной необходимостью. С просьбой о строительстве дошкольного учреждения к губернатору во время его визита в прошлом году обращалась семья Ольги и Виктора Торшиных. В 2017 г. Ольга получила квартиру как ребенок-сирота. У пары родилась дочь Ева, которой на тот момент было несколько месяцев. Сейчас дочке уже исполнилось полтора года, и она скоро пойдет в младшую, ясельную группу. "Губернатор на встрече в прошлом году пообещал нам, что садик будет построен и свое обещание выполнил", — отметила Ольга.

В ходе встречи в построенном детском саду Ольга вместе с другими родителями поблагодарили Губернатора за такой быстрый отклик на просьбу жителей района. "Садик замечательный, очень яркий. Здесь новые игрушки, книжки для малышей. Мне все очень нравится. Думаю, что в восторге будет и моя дочь, — отметила Ольга Торшина, обращаясь к руководителю региона. — Хочу выразить вам огромную благодарность не только от себя, но и от всех жителей нашего коттеджного поселка за то, что помогли нам построить новый детский сад".

Учреждение рассчитано на шесть групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. На первом этаже расположились уютные группы для малышей ясельного возраста, спортзал, пищеблок, медицинские кабинеты, а также кабинет инструктора по физкультуре. На втором — группы дошкольного возраста, музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога. Само здание уже сдано в эксплуатацию, в группах разложены книжки и развивающие игры, застелены кроватки. Детский сад примет воспитанников уже 11 января.

В подарок работникам учреждения Дмитрий Азаров вручил мультимедийный проектор, а будущим воспитанникам детского сада — сладкие новогодние подарки.