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Губернатор Власть и политика

В Самарской области снижается заболеваемость ОРВИ и пневмонией

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжает уменьшаться число внебольничных пневмоний и ОРВИ. Так, за последнюю неделю число диагнозов ОРВИ сократилось на 7,2%, а количество пневмоний - на 21%. За семь последних недель снижение составило 25% по ОРВИ и почти 40% по пневмониям.

Такие данные были озвучены 28 декабря на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Отмечается, что заболеваемость снижается, в том числе у всех категорий школьников, молодежи и пожилых граждан.

Такая динамика - следствие комплекса мер, принимаемых в регионе: слаженной работы системы здравоохранения, вакцинации, контроля за действующими ограничениями, а также это и дистанционное обучение части школьников.

"Очень надеемся, что устойчивая тенденция снижения заболеваемости (я имею в виду в целом - ОРВИ, грипп, пневмония) позволит нам в полной мере приступить к обучению в очном порядке. Но еще раз подчеркну: безусловно, мы будем исходить из эпидситуации на тот период", - заявил Дмитрий Азаров. 

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