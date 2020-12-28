Самарским миротворцам в Нагорный Карабах отправили новогодние подарки

В понедельник, 28 декабря, из Дома офицеров Самарского гарнизона были отправлены новогодние подарки, собранные жителями региона для военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады, которые сейчас находятся в Нагорном Карабахе.

Отметим, что с 10 ноября в Нагорном Карабахе в соответствии с указом главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина задачи по сохранению режима прекращения огня и поддержания мира в составе миротворческого контингента выполняют почти две тысячи военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Центрального военного округа. Она была сформирована 1 февраля 2005 года в поселке Рощинский Самарской области.

Вместе с земляками праздничный груз миротворцам отправил губернатор Дмитрий Азаров. "Мы собрались, чтобы поздравить наших парней, бойцов, которые находятся вдали от Родины, и отправить им новогодние подарки - то, что необходимо в первую очередь в этой непростой ситуации в зоне разделения конфликтующих сторон, - сказал руководитель области. - 2020 год для страны выдался особым. Мы прошли испытания, с какими раньше не сталкивались. Очень важно, что и в этих условиях повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции воинские подразделения, наша армия всегда начеку, всегда готова защитить мир, справляться с самыми сложными задачами. Наши бойцы 15-й Александрийской бригады сейчас, в соответствии с международным соглашением, по поручению Верховного Главнокомандующего выполняют особую миссию - миссию миротворцев".

Дмитрий Азаров напомнил, что самарские военнослужащие неоднократно участвовали в миротворческих миссиях. В частности, с декабря 2005-го по ноябрь 2008-го 15 мотострелковая бригада выполняла миротворческие задачи в зоне грузино-абхазского конфликта.

"И я очень рад, что сегодня мы передаем скромные, но необходимые подарки, - отметил глава региона. - Они напомнят нашим бойцам, защитникам о том, что их на Родине живыми и здоровыми после успешного выполнения возложенной на них высокой миссии ждут родные и близкие, благодарные граждане нашей страны, жители Самарской области. Вместе с этими подарками в Нагорный Карабах мы передадим и частичку нашего сердца, души и тепла родной земли"

Отдельные слова благодарности за поддержку военнослужащих из Самарской области губернатор адресовал юнармейцам, которые подготовили более 2 тыс. писем, открыток и рисунков с новогодними поздравлениями: "Хочу ребят поблагодарить за понимание в столь юном возрасте, что такое гражданский и воинский долг, ответственность и воинская служба, за уважение к подвигу предыдущих поколений".

Все собранные подарки в ближайшие дни будут доставлены самарским миротворцам в Нагорный Карабах.