Дмитрий Азаров о качестве уборки самарских дорог: У меня есть замечания

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 28 декабря, на оперативном совещании отозвался о качестве уборки дорог в губернской столице.

"По улицам города проезжал, и хочу сказать, что, наверное, жители Самары очень терпеливы, раз нет замечаний и есть только по внутриквартальным! У меня есть замечания. Совершенно очевидно, что есть сужение проезжей части, и по достаточно большому количеству улиц. Хотелось бы, чтобы дорожные службы в кратчайший период с этим справились", — заявил губернатор.

Он также обратил внимание главы Самары на обоснованность использования химреагентов.